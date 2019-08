Paulina Matos, al rescate del “Preso No. 1”

La actriz tapatía Paulina Matos se encuentra de visita en Guadalajara para promocionar la teleserie “Preso No. 1” que se acaba de estrenar en Estados Unidos a través de Telemundo. En este proyecto de 54 capítulos, ella interpreta a “Sarah Alvarado”, la hija del Presidente de México, “Carmelo Alvarado” (Erik Hyser), un hombre de orígenes humildes que llega al poder ejecutivo, pero que por ser tan honesto es enviado a prisión por sus enemigos políticos.

“Es un thriller político muy interesante. Y aunque ya se han tocado temas así en series, esta sí es una propuesta nueva, me atrevo a decir, justo porque ya tocan el tema de que el Presidente está preso y eso no existe aunque mucha gente quiere. Esta es una teleserie de ficción con sus tintes reales que pasan en la política en México”, destaca.

Paulina cuenta que su personaje no es nada lineal, pues “todo el tiempo le están pasando cosas en la historia, porque se involucra justo en ayudar junto con su mamá y su hermanita a que su papá salga de la cárcel, y eso es un tema muy bonito en esta historia, que la parte familiar se encuentra construida por puras mujeres, ahí se ve una fuerza femenina que muchas veces no se ve en otros proyectos. Son las tres contra el mundo y arriesgándose, creciendo y madurando, porque ‘Sarah’ en este caso tiene 21 años y su hermanita 16, y les tocan vivir cosas muy fuertes”.

A la actriz este papel le demandó mucho en el campo personal, aunque de manera profesional aprendió de los actores con los que compartió set: “Son actores con una trayectoria muy admirable, cuando vi el reparto me sentí muy orgullosa de formar parte”.

Cuando Paulina llegó a este proyecto de Telemundo, estaba haciendo una serie en Miami llamada “Mi familia perfecta”. “Cuando la terminé me hablaron de Argos, que es la coproductora que trabaja con Telemundo, grabé el casting, lo mandé y luego hicimos un piloto, tres meses antes de iniciar la serie”.

En el elenco también participan Alejandra Ambrosi, Alejandro de la Madrid, Arturo Peniche, Damián Alcázar, Luis Gática, Mariana Seoane, Roberto Sosa y Angélica Celaya, entre otros. La teleserie también se verá por Netflix en cuanto termine de transmitirse por Estados Unidos. “Estoy muy feliz de trabajar en Telemundo porque tienen toda la intención de cambiar las telenovelas, y bueno, poco a poco, no todo es así como de la noche a la mañana, pero el formato, las cámaras (son distintos), también se están arriesgando por el talento, dando oportunidades a los nuevos actores”.

¿Dónde la viste?

Televisión:

“Mi familia perfecta”.

“La Doña”.

“Juana Inés”.

Cine:

“Te juro que yo no fui”.

“Lo más sencillo es complicarlo todo”.

“Como te ves me vi”.

Enemiga del aburrimiento

Paulina es originaria de Guadalajara, a los 19 años se fue a estudiar a la Ciudad de México, comenzó a tener sus primeras oportunidades en cine y en series, “pero llegó el momento en el que me sentí un poco estancada, me llegaba el mismo tipo de personajes y mi tirada era irme a Los Ángeles a estudiar un curso de actuación, pero terminé yéndome a Miami y lo que es la vida, llegué, hice el casting para ‘Mi familia perfecta’ y me quedé”.

Ahora regresa a México para buscar nuevas oportunidades aquí. Pronto estrenará una serie con Netflix, “Todo por ti” que probablemente se estrene el primer trimestre del 2020.