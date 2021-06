Paul McCartney: El vínculo del músico con México en su cumpleaños 79

Paul McCartney llega a 79 años y su vínculo con México, en especial con la Ciudad de México, ha estado marcado desde principios de la década de los setenta, en especial por la canción "The Back Seat of My Car".

Más allá de ser el último track del disco Ram, publicado en 1971, la letra menciona dos veces a la Ciudad de México, por esos años muy lejanos y distantes en todos los sentidos para McCartney.

Poco a poco la letra sigue hasta llegar a una parte donde viene el misterio de por qué se hace mención de la Ciudad de México, una de las más reconocidas de Paul McCartney a sus 79 años.

"The lazy lights are pretty, we end up in Mexico City…" (Las luces perezosas son bonitas, terminamos en la Ciudad de México).

Y más adelante remata: "We can make it to Mexico City, sittin in the backseat of my car…" (Podemos llegar a la Ciudad de México, sentados en el asiento trasero de mi auto).

Paul comentó que citó a México en aquella canción ya que en esos tiempos, a inicios de la década de los 70, era como mencionar un lugar paradisiaco, un lugar para retirarse y esconderse del mundo.

