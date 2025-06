Paty Cantú cuenta sus experiencias "paranormales" más impresionantes

Durante su participación en el pódcast Experiencias Paranormales, la cantante y compositora Paty Cantú abrió su corazón al compartir momentos personales que, según ella, se relacionan con fenómenos que escapan a la comprensión común. A través de su testimonio, abordó desde supuestos encuentros con entidades no humanas hasta propuestas misteriosas dentro del mundo del espectáculo.

“Estoy aquí no por ser cantante o compositora (aunque lo soy), sino porque desde pequeña he sentido una conexión muy profunda y una fe intensa en lo que se llama ‘lo paranormal’. Creo que le llamamos así a aquello que escapa a lo que podemos percibir con nuestros sentidos comunes. Y justo eso, lo que es difícil de comprobar, es lo que más real y motivador me resulta en la vida. Me ha servido como inspiración, como guía para crecer espiritualmente y como una manera de acercarme a los demás”, expresó durante la charla.

Uno de los relatos más impactantes que ofreció Cantú hace referencia a una situación que, según relató, tiene similitud con teorías conspirativas ampliamente difundidas en la industria del entretenimiento: redes secretas que prometerían fama a cambio de compromisos dudosos. Aunque la intérprete de Tal vez aseguró no haber formado parte directa de estas dinámicas, sí admitió haber tenido contacto con propuestas que le generaron inquietud.

En sus palabras, estos grupos parecen funcionar mediante mecanismos de “intercambio de poder”. Según explicó, ha percibido la presencia de ciertas energías o entidades con las que no desea involucrarse: “No creo que sean de luz”. Por este motivo, ha decidido mantenerse alejada, confiando en lo que denomina “la evolución orgánica de mi alma sin ayuda externa”.

Entre los episodios que más la marcaron, Cantú recordó una invitación para unirse a lo que describió como un “club” exclusivo. De acuerdo con su relato, la propuesta incluía un pago elevado y la posibilidad de asistir a un lugar paradisíaco, donde se le prometía acceso a un entorno de personas influyentes. “Incluso me llamó el líder de este movimiento para predicarme por qué debía estar ahí y darme ejemplos de quiénes estaban”, relató. Sin embargo, la cantante optó por cortar comunicación, al considerar que era una propuesta engañosa. Años más tarde, confirmó sus sospechas al ver noticias relacionadas con organizaciones similares.

Además de estos relatos, Cantú compartió vivencias que se remontan a su infancia. Desde temprana edad, afirmó haber sentido una percepción distinta, la cual la hizo desarrollar una sensibilidad abierta hacia fenómenos inexplicables. “Si no me creen, está bien. Estoy consciente de que esto puede ser real solo para mí. Pero en mi experiencia, desde muy chica he tenido esa apertura”, dijo con serenidad.

Entre las memorias más vívidas, relató cómo desde que aprendió a hablar, estaba convencida de la existencia de vida extraterrestre. “Desde que podía hablar, para mí era innegable que existían los aliens. No era posible, por lo menos, el mundo que me explicaban, tan chiquito”, recordó. Este pensamiento se intensificó con el tiempo, en especial tras ciertos sueños que ella considera reveladores.

Uno de ellos ocurrió cuando tenía aproximadamente seis años. En él, Cantú soñó que seres alienígenas la visitaban y le colocaban un dispositivo en la cabeza. “Un día tuve un sueño extraño con aliens que, pobrecita de mi mamá, le dije: ‘Mamá, ayer en la noche vinieron los aliens y me pusieron un chip en la cabeza, quieren saber qué voy a hacer’”, contó entre risas.

Según su testimonio, ese no fue el único encuentro onírico con seres de otro mundo. A los once años tuvo un segundo sueño en el que estas entidades regresaban para recuperar la información almacenada en ese supuesto chip. “Tuve un sueño en donde regresaban por esa información en una luminosidad. Me acuerdo sentirme inmóvil, pero estar consciente. Venía disfrazado de algo amigable”, explicó. Luego de despertar, fue de inmediato a decirle a su madre que los extraterrestres ya se habían llevado lo que necesitaban y que no volverían.

Con serenidad, Paty Cantú compartió estas experiencias sin buscar convencer a nadie, pero dejando claro que, para ella, forman parte de una realidad personal profunda que ha influido tanto en su vida como en su carrera artística.

