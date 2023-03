Hace apenas unos días, los conductores de “Ventaneando”, Pati Chapoy y Daniel Bisogno, circuló información sobre una supuesta orden de arresto en su contra la cual fue emitida por un juez, sin embargo, esta no pudo ser ejecutada ya que solicitaron una amparo a tiempo para que el programa de TV Azteca profundizar en lo que rodeó a dicha petición legal.

Ese mismo día en que el juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, había girado una orden de aprehensión en contra de la periodista mexicana, Pati Chapoy y Bisogno, la cual podía tener una duración de hasta 36 horas , la y los conductores obtuvieron una suspensión provisional de la detención, con la justificación de que no habían sido notificados personalmente.

Sin embargo, como el término legal denota, se concedió una "suspensión provisional", pero todavía no ha quedado claro si tendrán que enfrentar el arresto, pues no será sino hasta el próximo lunes 27 de marzo cuando el juez de amparo, a través de una audiencia incidental, dicte si esta suspensión adopta carácter definitivo, por el cual sean absueltos de cualquier responsabilidad legal.

Chapoy y Bisogno rompen en silencio

Ante los oscuros que aún rodean a esta petición legal, esta tarde, la titular de "Ventaneando" decidió pronunciarse al respecto, destacando que no pueden ahondar en los pormenores del proceso porque no ha concluido y aunque señaló que falta poco para que llegue a una resolución, todavía no pueden hablar abiertamente del tema.

"Se ha especulado sobre nuestra situación jurídica, pero tratándose de un procedimiento en trámite no podemos, sólo podemos informar que no se trata de un delito y por consecuencia una orden de aprehensión, sino deriva de la restricción del ejercicio periodístico sobre información que se presentó aquí en ´Ventaneando´", dijo Bisogno.

"Un juez sin razones suficientes ordenó diversas medidas que restringe el derecho de libertad de expresión y nuestro ejercicio periodístico, prohibiendo que sigamos presentando información sobre un tópico en particular, por lo que el juez nos mandó a arrestar por 36 horas sin que tuviéramos previamente conocimiento de las medidas y de las consecuencias de su incumplimiento", profundizó Mónica Castañeda.

Piden hacer caso omiso a especulaciones

Tras dicha aclaración, Bisogno pidió al público que hiciera caso omiso a las especulaciones que se han hecho o pueden llegar a hacerse de dicho tema, el cual, -prometieron- expondrán en su debido momento.

Paty reiteró que seguirán defendiendo el derecho de la libre expresión y que, más adelante, cuando el proceso haya finalizado hablarán abiertamente de lo sucedido, sin embargo, adelantó que se les solicitó que, dentro del programa, no se hable de un tema en específico, petición de una de las partes involucradas, la cual estuvo en desacuerdo que se expusieran las dos partes de la situación, pero la periodista aseguró que seguirán ejecutando un periodismo regido por la objetividad.

"Volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos periodismo (…) Fue una nota que publicó ´Ventaneando´, poniendo las dos partes porque somos un medio de investigación periodística y en el momento que surge una noticia, una nota o una entrevista siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte denunciada, eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no les puedo dar su nombre", precisó.

MF