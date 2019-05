Paté de Fuá pinta de colores su sonido

El Conjunto Santander de Artes Escénicas será la sede del próximo concierto del grupo Paté de Fuá en la Perla de Occidente, luego de varios años sin ofrecer un espectáculo en solitario. “Siempre estamos contentos de ir a Guadalajara. Sentimos que es uno de los lugares donde Paté empezó a agarrar fuerza, siempre es un gusto poder regresar”, platicó Dan Mazor, saxofonista y clarinetista del grupo.

El músico nos adelantó un poco sobre lo que vendrá con el grupo: “Armamos un show renovado para el año 2019. Tiene interpretaciones nuevas de canciones conocidas que vamos a incluir en el disco que sacaremos este año. Es de puras versiones de otros autores. Aparte, renovamos unas rolas que tocamos anteriormente. Tenemos nuevos integrantes y mucha energía. Yo estoy muy contento con lo que pasa en el grupo”.

Para la banda es un gran tema la elección de canciones: “Es muy interesante cómo sucede la elección de las rolas. Buscamos composiciones que nos gusten, letras que nos atraigan, letras con las que Yayo se sienta cómodo al cantarlas. No podemos pedirle al intérprete cantar una letra que no le llama la atención. Empieza así el proceso: ya que la escogimos sigue una cierta transformación de la canción para adaptarla al lenguaje de Paté de Fuá, que es un lenguaje un poco distinto al que usamos siempre. Si todo el proceso resulta bien, tenemos una rola”.

En constante renovación

La alineación de instrumentos de Paté de Fuá se ha modificado recientemente, lo que les da la oportunidad de tener otras texturas en la música que ofrecen en el escenario: “Tenemos una sección de metales más definida: incluye trompeta, dos saxofones (barítono y tenor), así como clarinete. Es mucho más punch para la banda. Eso agrega mucho a los colores que podemos producir”.

Luego de su concierto en Guadalajara, Paté de Fuá continuará con la grabación de su próximo álbum y con más presentaciones, que están todavía por confirmar públicamente. Entre sus posibles planes a futuro, adelantó Dan, está la grabación de un álbum en vivo (publicaron “Yo estuve ahí” en 2010, grabado en el Teatro Metropólitan): “De hecho creo que ya se grabó uno. Estoy revelando un secreto. Pero la cuestión de grabar en vivo es complicada técnicamente, y también para organizar. Creo que sí sería maravilloso si pudiéramos grabar otro disco en vivo, pero nosotros como banda tenemos que definir primero qué es exactamente lo que queremos lograr. Se puede hacer de una forma muy profesional, como si fuera un disco de estudio: o de una forma un poco más rústica”.

En ese sentido, señala que “ahorita hay muchas cosas que se pueden ver en YouTube con bandas que lo graban rústicamente y se refleja la energía, a la mejor disminuye un poco la calidad del sonido. No lo hemos definido, pero espero que pronto. Sí hemos hecho unos intentos, experimentos con grabaciones en vivo, pero todavía estamos en eso”.

Crece su “Lado B”

Otra faceta en sus presentaciones en vivo es un concierto con temas “desconocidos”: “Hemos hecho un programa llamado ‘Lado B’. Personalmente me gustó mucho: son todas las rolas que no siempre entran en los conciertos, porque no hay tiempo. Tenemos un repertorio de más de 100 canciones originales, es difícil meterlas en un concierto de una hora u hora y media. Este programa ya lo tenemos montado, lo hemos presentado en la Ciudad de México, esperamos llevarlo en otra ocasión a Guadalajara”.

ESPECIAL

Asiste

Paté de Fuá en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Viernes 3 de mayo, 20:30 horas. Entrada: $400 pesos general.