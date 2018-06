¡Paren las prensas! Luismi podría cancelar su serie

No está comprobado, pero cuando el río suena, agua lleva… Y es que pese al éxito que ha tenido “Luis Miguel, la serie”, diversos rumores indican que al cantante ya no le gustó que sus fans vean que su vida ha sido toda una tragedia griega, por lo que la segunda temporada de este drama mexicano podría estar en riesgo.

Esta “noticia” surgió de la columna de la periodista Ana María Alvarado, quien asegura que el proyecto podría verse perjudicado debido a que el propio “Sol” ya no se siente conforme con la manera cómo los guionistas están tratando su vida.

De acuerdo con lo escrito por la periodista, en el proyecto de Netflix se han narrado hechos que no son verdaderos, según el intérprete de “La Incondicional”, entre ellos destaca que jamás tuvo problemas de voz en su juventud, por lo tanto, no tuvieron que inyectarle sustancias prohibidas; asimismo, comentó que el padre de Jaime Camil no fue quien le dio dinero para que pudiera saldar sus deudas con Hacienda.

Ante estos hechos, supuestamente Luismi les habría advertido a los creadores de la serie que de no disminuir la ficción en la historia, no estará dispuesto a autorizar otra temporada con ellos, y solicitaría a la famosa plataforma de videos cambiar de casa productora para seguir exponiendo su vida en una segunda entrega.

Por lo pronto el último capítulo que presentó Netflix destapó un nuevo “romance” en la vida del cantante, se trata nada más y nada menos que de Adela Noriega, quien en la serie fue interpretada por la actriz Isabel Burr. Sobre su participación, la actriz compartió que la protagonista de la telenovela “Quinceañera” estuvo muy enamorada del joven cantante: “Él tuvo el romance con ella, porque la usó para darle celos a Erika (Camil), pero ella sí se enamoró. Se conocieron mientras hicieron un video (‘Palabra de honor’), de ahí fue donde comenzó la relación”.

Para desarrollar su papel en la serie de Luis Miguel, Burr detalló que se acercó a varias personas para saber más sobre Noriega. Las versiones concordaron en que era una actriz muy comprometida con su quehacer profesional: “Se han dicho muchas de ella y más a raíz de su desaparición, pero a mí siempre me pareció una de las mejores actrices”, reconoció.

Sin embargo, compartió que le costó trabajo encontrar más detalles sobre la vida de la protagonista de historias como “Amor real”.

Para la producción de la serie de Netflix, Burr estuvo en Acapulco: “Fueron las primeras escenas que se grabaron allá. Ese día tuvimos mucha suerte porque el cielo se tiñó de tonos rosas y morados, así que el director nos pidió que corriéramos en la playa, que nos besáramos”.

Burr ha interpretado a otras famosas. En la serie “Hasta que te conocí”, basada en la vida de Juan Gabriel, dio vida a Verónica Castro; asimismo, es conocida por su participación en producciones como “Niñas mal” y, recientemente, “La hija pródiga” de TV Azteca.