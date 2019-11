Parchís, la magia no termina

La década de los años 80 estuvo marcada por música pop que conectó con la juventud de la época, éxitos que siguen indelebles al paso del tiempo, pero un año antes del cambio de década -en 1979- surgió Parchís, agrupación que alcanzaría el éxito en países como Argentina y México para después volverse los más populares en toda América Latina. Sus sencillos fueron el soundtrack de miles de niños que ahora son abuelos y han transmitido esas emociones sonoras a las nuevas generaciones.

Y como la magia no termina, Parchís está de regreso en los escenarios nacionales a través de GiraTour Pop & Rock, proyecto que arrancó en Monterrey y ahora llega a Guadalajara. Hoy -jueves 28 de noviembre- a las 21:00 horas, la alineación española ofrecerá un show junto con Fandango, Los Chamos, MDO, Ilse y Mimí de Flans, Alix y Diego de Timbiriche y Lara-Monárrez, en el que el principal motor es la nostalgia. El espectáculo durará alrededor de tres horas, en las que se tocarán las canciones más emblemáticas de cada grupo y también habrá interacción entre todos los músicos.

El regreso a los escenarios ha sido para Parchís bastante especial, en marzo pasado estuvieron en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) para presentar su documental, el cual, desde su estreno, se colocó entre el contenido más visto de la plataforma Netflix.

“El documental fue un proceso difícil, era recordar cosas, las muy buenas que las hemos recordado siempre, y las regulares. Creo que este documental ha sido un regalo maravilloso que nos ha traído hoy aquí. Todos los fans fueron los que hicieron que esté en Netflix, ellos además hicieron que éste se pudiera llevar a cabo y eso después de 35 años es mucho decir, así que estamos muy agradecidos con la gente que sigue recordando al grupo Parchís”, compartió Yolanda en entrevista.

En ese sentido, Gemma agregó que la fórmula de ellos para ser un grupo generacional es que en el momento en el que ellos salieron a escena no había grupos infantiles, “faltaba ese punto en la música, ese grupo”. Y Tino concuerda que además de toda esta promoción que había detrás, ellos como integrantes tenían personalidades complementarias, “éramos un reflejo de la gente, del público que se identificaba con nosotros”.

Un acercamiento diferente

La vuelta de Parchís a los reflectores también sirvió para reconocerse en una época donde las redes sociales marcan la pauta en el acercamiento con el público: “Muchos amigos de toda la vida que sabían que yo estaba en Parchís me han llamado para felicitarme, para decirme que no sabían hasta qué punto Parchís fue tan importante, porque en España no había llegado todo lo que habíamos hecho en México, y a través del documental el público conoció qué tan importante fue el grupo en mucha gente”.

La agrupación española vive el presente, por lo que actualmente se concentra en la gira con sus amigos de la música de toda la vida.

¡Asiste!

La agrupación ochentera está de regreso en los escenarios nacionales: hoy llega a la Perla Tapatía con la GiraTour Pop & Rock; en entrevista, los integrantes charlan sobre su experiencia con los reencuentros musicales .