Paramore: Fans celebran el cumpleaños de Hayley Williams, vocalista de la banda

La vocalista del grupo de rock Paramore, Hayley Williams, está festejando su cumpleaños 33 y, en el marco de su día, fans de todo el mundo enviaron sus mejores deseos a la carismática artista, que ha dejado el alma en cada uno de sus conciertos.

La talentosa cantante ha sido premiada con diversos reconocimientos, como el Grammy a la Mejor Canción de Rock con "Ain’t It Fun" (2015) y el Premio APMA a la mejor vocalista (2015).

¿Quién es Hayley Williams?

Nacida en Mississippi, Estados Unidos, el 27 de diciembre de 1988, Hayley Nichole Williams inició su exploración musical cantando en el coro de su iglesia.

Fascinada por el arte, comenzó a componer canciones para bandas desde muy joven hasta su debut en 2005 con Paramore, gracias al disco "All We Know Is Falling".

Desde entonces, la banda se ha posicionado en el cariño del público con 11 discos y más de 30 canciones, entre las que destacan: "Still Into You", "Misery Business", "The Only Exception" o "That's What You Get".

Una de las colaboraciones más importantes en la historia del grupo fue con el sencillo "Decode", que aparce en la primer entrega de "Crepúsculo", la película de vampiros.

Hayley Williams y su línea de tinte

Además de cantante y compositora, Hayley Williams es fundadora de “Good Dye Young”, una línea de tintes que provee llamativos tonos de cabello libres de crueldad animal.

