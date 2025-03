Papa Roach y su mensaje sobre salud mental: ‘Es importante hablar y pedir ayuda’

Este domingo en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, se llevará a cabo el festival Música X La Vida, impulsado por la estación de radio Máxima FM y el Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) que tiene como finalidad crear conciencia de la salud mental en las nuevas generaciones. El festival está encabezado por la banda estadounidense Papa Roach quien tendrá una presentación acústica, a propósito de eso, EL INFORMADOR platicó con Tobin Esperance, bajista de la banda.

25 años de “Infest”: Un álbum que marcó a toda una generación

Este 2025 marca el 25 aniversario de “Infest”, el disco que catapultó a Papa Roach a la fama mundial. Con éxitos como “Last Resort”, el álbum se convirtió en un referente del nu metal y una voz para quienes lidian con problemas emocionales.

"Ha sido un largo camino, una locura y mucha diversión. Miramos esa época y estamos muy orgullosos de ese disco", comenta Tobin. "Tiene un sonido muy nu metal, que en su tiempo era súper popular, y me parece curioso que ahora está resurgiendo con tanta fuerza. Estamos muy agradecidos por todo lo que este álbum nos ha dado".

Uno de los temas más emblemáticos del disco es “Last Resort”, una canción que, a pesar de haber sido escrita hace más de dos décadas, sigue siendo un himno para quienes enfrentan la depresión.

"Originalmente, Jacoby (Shaddix, vocalista) la escribió inspirado en un compañero de cuarto que estaba pasando por un mal momento”, explica Tobin. "En ese entonces, simplemente hicimos una canción sobre eso, pero jamás imaginamos el impacto que tendría. A lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de lo mucho que significa para la gente. Nos ha enseñado la importancia de hablar sobre salud mental, de buscar ayuda cuando se necesita. Queremos que nuestros seguidores sepan que no están solos y que siempre está bien pedir apoyo"

La nueva generación y el enfoque en la salud mental

A diferencia de generaciones pasadas, donde la salud mental era un tema tabú, hoy en día se habla con mayor apertura sobre la importancia del bienestar emocional. Para Tobin, esto es un gran avance.

"Me parece increíble que los jóvenes estén priorizando su salud mental", dice. "No soy experto para dar consejos, pero en mi caso, el ejercicio y la hidroterapia me han ayudado mucho. También salir al aire libre, tomar el sol, hacer caminatas… Cualquier actividad física que ayude a despejar la mente es positiva. A veces tenemos demasiadas voces en nuestra cabeza que nos afectan, así que encontrar maneras de equilibrarnos es esencial. En nuestro caso, tocar en una banda y subirnos al escenario nos ayuda muchísimo a liberar emociones".

El compromiso de Papa Roach con la causa es tal que han decidido donar todas las regalías de su canción “Leave A Light On” a la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, reforzando su mensaje de apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

Papa Roach en Guadalajara: Un show especial y diferente

Como parte del festival Música X La Vida, Papa Roach ofrecerá un concierto acústico, una versión más íntima y emotiva de su música. Para la banda, este formato representa un reto y una oportunidad de conectar con su público desde una nueva perspectiva.

"Es importante ser parte de festivales como este que buscan generar conciencia", afirma Tobin. "El domingo nos vamos a divertir tocando nuestras canciones y reimaginándolas. Será una versión desnuda y vulnerable de Papa Roach. Normalmente, nuestro sonido es muy ruidoso y agresivo, pero este show nos permite explorar una faceta diferente. Creo que la gente se sorprenderá al escuchar nuestras canciones desde otro ángulo. Tocaremos lo clásico y nuevas canciones", finalizó"

Además de Papa Roach, el festival Música X La Vida contará con la participación de bandas como Cuca, La Revolución de Emiliano Zapata, Rostros Ocultos, Kenny y Los Eléctricos, Elis Paprika, Garigoles, Yoss Bones, Pressive, Virrey y más.

EL INFORMADOR/ H. Navarro.

