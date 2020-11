Paola Salcedo, la tapatía que está cambiando la cara de la filantropía

La filántropa, modelo y empresaria tapatía, Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo está aprovechando las plataformas con las que cuenta para ser agente de cambio en la sociedad. Es presidenta de la Fundación Carlos Salcedo, la cual enfoca sus esfuerzos en pro de la niñez y como influencer que es, también está en el proyecto de desarrollar una línea de maquillaje y joyería para las mujeres, pues es un público que la sigue muy de cerca en las redes sociales.

“Nuestro objetivo principal en la fundación es implementar programas de apoyo para la educación y el deporte, desarrollando proyectos que fomenten los valores desde temprana edad e inculcando la humildad, el respeto, la honestidad, la pasión y el compromiso. Con esta pandemia paramos la agenda de actividades que teníamos en el año, pero a pesar de eso, hemos ayudado a hospitales, esperando retomar actividades en las escuelas en enero y poder seguir apoyando a los niños”.

Comparte que en un futuro le gustaría hacer un centro de alto rendimiento con comedores y escuela, donde los niños puedan hacer sus actividades físicas: “Desde pequeños nos han inculcado el deporte en la familia, nos dijeron que formativamente para un ser humano es muy importante que esté siempre cerca del área deportiva”. También quiere desarrollar programas culturales.

La fundación tiene un año y medio desde su apertura, Paola tomó el mando y su mamá también está detrás de este proyecto que de momento tiene sus oficinas en Andares, pero hay la intención de reubicarse en el Centro de Guadalajara. Conócela en: https://fundacioncarlossalcedo.org/.

Paola Salcedo, siempre adelante

Paola estudió Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa y no es ajena al deporte, por mucho tiempo practicó voleibol de sala y de playa. “Fui pre seleccionada nacional para el mundial de Turquía Sub 21 (2013), que por grilla que había en ese momento en la federación de voleibol ya no pude asistir, yo estuve concentrada en Tijuana y Mazatlán. Y a los 25 años decidí retirarme por todas estas grillas, mi sueño era hacer un ciclo olímpico, desgraciadamente no pude lograrlo por estos temas. Además comencé a tener lesiones en la espalda y en el hombro y no valía la pena la falta de apoyo con seguir desgastándome físicamente”.

Sin embargo, se desarrolló como conductora también, participó en “Los líderes del Rebaño”, viajó por Seattle, Nueva York y Dubái como corresponsal cubriendo torneos como Concachampions y Mundial de Clubes.

Con las facetas en las que se desarrolla también quiere demostrar que las mujeres tienen plena libertad de involucrarse al mismo tiempo que si quieren experimentar con la maternidad, ella por ejemplo es madre de un pequeño de seis meses.

“Estoy retomando mi carrera en el modelaje y la belleza, quiero sacar una línea de beauty y una de joyería, yo quiero ser la imagen principal y ligarme a más marcas para que nos puedan aportar a la fundación. Trato de transmitir a las mujeres que me siguen en redes sociales, que no importa si recién te convertiste en mamá, como mujer debes tener tu tiempo y que puedas seguir cumpliendo tus metas, trabajando en tus sueños. Siempre he sido muy humana y ahora con mi hijo más, por eso quise tomar la presidencia de la fundación para transmitir e implementar programas no solo del deporte o la cultura, también psicológicos”, finaliza.

Por la niñez

Visita la fundación en: https://fundacioncarlossalcedo.org/