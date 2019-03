Pakey Vázquez, entre "Barrabás" y el FICG

Todo un éxito ha resultado la teleserie “María Magdalena”, que trasmite por Azteca 7 de lunes a jueves a las 22:30 horas. Magnética e intensa, esta producción es protagonizada por María Fernanda Yepes, quien da vida a la valerosa “María Magdalena” que figura en los pasajes bíblicos.

En el programa también destacan Manolo Cardona como “Jesús”; Andrés Parra como “Pedro”; Luis Roberto Guzmán como “Valerio” y Francisco “Pakey” Vázquez, en la piel de “Barrabás”. Al respecto, el tapatío explica en entrevista los retos de participar en un proyecto que es un melodrama bio-épico filmado entre Colombia y Marruecos.

“Es una producción a un gran nivel en todos los sentidos, en cuanto a la historia, la dirección y las actuaciones. Es una joya de la televisión nacional y es una gran oportunidad de que se esté presentando en televisión abierta, que no tengas la necesidad de pagar una plataforma para ver una buena serie. Esta historia lo mejor que tiene es que es una producción a nivel mundial, gratis, para que todo el público mexicano y en todos los lugares donde se va a trasmitir, disfruten de una muy buena trama hecha con mucha pasión”.

El tapatío explica que llegó a este proyecto por casting y desde la primera audición se quedó con el papel, ya que no hizo más pruebas. Sobre cómo representa a “Barrabás”, confiesa que quiso mostrarlo como una especie de “Robin Hood”, pero también dándole su propio sello, porque a lo largo de la historia del entretenimiento, ha sido un personaje encarnado por muchos otros actores.

“Sí, comenzando por Anthony Quinn, un gran actor mexicano. Entonces, para mí era un gran orgullo representar este personaje. Yo quería de alguna manera reivindicar a este hombre, que tenemos datos sobre su persona y sobre el juicio, cuando deciden soltarlo a él y no a Jesús, pero no sabemos del motivo que lo lleva a la cárcel y la razón por la que es un prófugo. Me metí a nadar en la historia, en libros, en documentales, para saber quién era ‘Barrabás’ y encontré que era un líder revolucionario que tenía el noble ideal de rescatar a su pueblo del dominio de los romanos, que había llegado a apoderarse de sus tierras y de su gente. Este es un personaje que dentro de todo quiere liberar a los suyos de la opresión y eso lo lleva a cometer ciertos excesos. Yo lo veo como un ‘Robin Hood’ y ese dinero que robaba lo repartía entre su gente”.

Otro aspecto que rescata el actor, es que aunque la historia se desarrolla con pasajes bíblicos, no es una trama que pretende adoctrinar o que solo sea para cierto público, es una historia donde se habla de machismo, misoginia, opresión y reivindicación en un momento de la historia donde se lucha por la equidad y la inclusión.

El festival lo trae a casa

En los próximos días, Pakey estará en Guadalajara, su tierra natal, para ser parte de la fiesta fílmica del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). No trae entre manos la presentación de alguna película, sin embargo, fue invitado por el propio festival para que esté presente en las actividades del mismo, al tiempo que destaca que siempre es un gusto conectar de nuevo con los grandes amigos.

Lo cierto es que en el campo cinematográfico tiene buenas noticias por presumir, ya que el estreno que tiene en puerta es “No manches Frida 2”, filme en el que espera que el público se divierta.