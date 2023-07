Mario Bezares volvió a los reflectores tras el estreno de "El show: Crónica de un asesinato" serie producida por Vix+, la cual presenta un repaso a la vida de Paco Stanley y su trágico desenlace.

En el podcast de Gusgri, el actor y comediante se presentó para platicar sobre sus últimos proyectos, así como su relación con Stanley y las acusaciones que los siguen persiguiendo desde la muerte del conductor.

Bezares reveló detalles del programa "¡Pácatelas!", como el surgimiento del mítico baile del "Gallinazo", la teoría de que en vivo se le salió una bolsa con droga y la fama que obtuvieron con la emisión.

Gusgri cuestionó a Mario Bezares sobre el documental transmitido en la plataforma de streaming. A propósito de ello, el actor reveló que cuando se le propuso participar no estaba seguro de hacerlo.

"El productor, Carlos Sosa, me habla por teléfono diciendo que si yo quiero participar y yo en un principio le dije que no, que no me interesaba (...) Hasta que al final fue así como 'de todos modos lo vamos a hacer, Mario, de cualquier manera se va a hacer el documental, qué mejor que ustedes actualmente puedan decir sus testimonios, sus cosas'", recordó.

Bezares y su esposa fueron convencidos por Sosa. "Dijimos pues va, si de todos modos se va a hacer y que agarren entrevistas de años pasados y que traten de pegar cosas, o la gente se va a preguntar por qué no estuvieron".

El presentador dejó en claro que por muchos años ha cargado con especulaciones sobre la muerte de Stanley, hecho que comparó con una cicatriz que permanecerá por los años, pero a la fecha ya no le causa molestia.

"¿Cómo la llevas? Pues porque soy una persona totalmente libre de todo, no tengo ninguna bronca, ni culpas, ni tengo cargos de culpa o no puedo dormir. Yo soy una persona completamente normal que te mira a los ojos y que soy una persona abierta ¿por qué? Porque soy una persona que no tuvo absolutamente nada que ver", sentenció.

Mario Bezares se defendió de quienes lo inculpan por el homicidio de Stanley, al mismo tiempo consideró que fue un "milagro" que él hubiera ido al baño cuando de suscitó el asesinato afuera de "El charco de las ranas".

Gusgri le pidió al famoso compartir su impresión sobre la producción televisiva. "No es que me haya gustado porque me recrudece todo lo que pasé y todo lo que vivimos, pero es un documental muy bien hecho (...) Hay muchas cosas que realmente la gente tiene que analizar y tiene que ver que realmente nosotros no tuvimos nada que ver", agregó.

Finalmente, Bezares invitó al podcaster y a la audiencia a ver la serie, pues se trata de un proyecto con investigación periodística que muestra la verdad. Asimismo, lo comparó con un capítulo de "El señor de los Cielos", donde fue inculpado del homicidio, pero enfatizó que no refleja los hechos como realmente ocurrieron.

Ante los rumores de una demanda contra la narcoserie, el actor aseguró que, si bien podría haber procedido legalmente por difamación, decidió no hacerlo. "Fuera de realidad, fuera de contexto y fuera de época", describió al episodio.

