Paco Rueda es vinculado a proceso por fraude

El actor mexicano Francisco "Paco" Rueda ha sido vinculado a proceso por el presunto delito de fraude en contra de Alejandro Camacho, actor y productor de cine. El sujeto de 30 años ha participado en series como "Se rentan cuartos" y "La casa de las flores", además de ser el ganador de Bake Off: Celebrity México El gran Pastelero en 2023.

El juez resolvió en una audiencia celebrada el pasado 15 de agosto que hasta esta etapa se cuenta con los elementos suficientes para vincular a proceso penal a Rueda. El actor no habría sido capaz de desacreditar los hechos narrados y probados por los abogados de su colega. Tampoco actuó en su favor el hecho de que el imputado incumpliera reiteradamente las negociaciones que se han realizado para devolver el dinero a Camacho.

Al no haber recibido ninguna cantidad, el Juzgado se vio obligado a continuar con el proceso. Por lo que se inició el juicio penal que acusa a Francisco del delito de fraude. En caso de ser declarado culpable, Rueda podría ir a la cárcel con una condena de entre 6 y 12 años.

El proceso entre actores comenzó en octubre del 2022. Alejandro Camacho interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) una denuncia en contra de Francisco "Paco" Rueda. Los actores se conocieron en la filmación de la película Como si fuera la primera vez.

Supuestamente Rueda convenció a Camacho de entregarle una suma de dinero bajo el argumento de que estaría entrando en una atractiva inversión de la que obtendría grandes intereses. Sin embargo, Camacho no recibió ni las ganancias ni el dinero invertido, por lo que externó su malestar frente a medios de comunicación y comenzó el procedimiento legal.

"Ya tiene una demanda penal y una demanda civil, pero es un ladrón; lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una cantidad considerable" expresó el actor.

Te puede interesar: Pixelatl 2024 alista explosión creativa

En caso de ser juzgado como culpable, Rueda no solo deberá cumplir la condena mencionada, sino que también deberá resarcir el daño monetario.

Con información de Quien

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB