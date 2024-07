A finales de mayo, la noticia de la muerte del influencer peruano Oscar Curi, de solo 20 años, tras consumir comida callejera en India, se difundió rápidamente. En pocas horas, sus cuentas en redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y condolencias para su familia y amigos.

Este creador de contenido era conocido por sus blogs de viajes, en los que compartía curiosidades que descubría mientras recorría países como Tailandia, Bangladesh y Pakistán. En uno de sus últimos videos en TikTok, que acumuló cerca de 90 millones de visualizaciones, se le veía en la cama de un hospital recuperándose de lo que parecía una intoxicación alimentaria. Después de eso, dejó de dar señales de vida, y varios medios de comunicación de su país informaron sobre su fallecimiento. Incluso, se viralizó una imagen de su supuesto funeral.

La comunidad de seguidores de Oscar Curi se mostró consternada y expresaron su tristeza y apoyo a la familia del joven influencer, cuya vida y carrera fueron truncadas prematuramente.

Este domingo, el popular tiktoker sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación en la que aclaraba: "Estoy vivo. Por favor, no crean que estoy fallecido. Espero que comprendan la situación". Curi decidió no entrar en detalles adicionales debido a que considera que es un asunto privado, aunque muchos ya saben a lo que se refiere.

En los comentarios, sus seguidores expresaron preocupación ante la posibilidad de que el joven haya perdido a su madre. "La vida continúa, así son las cosas", agregó. Además, hizo un llamado para que no se difundan noticias falsas: "Hay quienes dicen que fallecí en un accidente, quemado o que fui secuestrado. No entiendo por qué inventan esas historias", puntualizó, agradeciendo el apoyo recibido. "Me despido desde Lima, mi tierra natal", concluyó.

BB