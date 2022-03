Oscar 2022: ¿Quién ganará la estatuilla a mejor actriz?

Lo críticos no consiguen ponerse de acuerdo respecto a la próxima ganadora en la categoría de mejor actriz en la 94 edición de los premios Oscar.

Es una disputa difícil, y por la cual se debaten Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penélope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos) y Kristen Stewart ("Spencer").

Oscar 2022: ¿quién se quedó fuera?

Los críticos de la Academia de Hollywood, en una decisión que resultó polémica, sacaron de la contienda a Lady Gaga, cuyo papel en "House of Gucci", la posicionó como favorita entre el público. No obstante, esto no consiguió que fuera considerada para la nominación al Oscar.

Oscar 2022: ¿quiénes son las candidatas?

JESSICA CHASTAIN: Con su tercera nominación, Chastain es la que encabeza la lista de pronósticos, pues su papel en "The Eyes of Tammy Faye" ya le ha valido otros galardones, tales como los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice. Incluso, se lleva a casa la Concha de Plata del Festival de San Sebastián (España).

Chastain encabeza la lista de las favoritas para el Oscar. AP/ARCHIVO

PENÉLOPE CRUZ: Penélope Cruz vuelve a los Óscar con su cuarta candidatura gracias a "Madres Paralelas", que ha gustado especialmente a la Academia de Hollywood pese a no haber sido la elegida por España como representante en la categoría de mejor película internacional. Este papel le valió la Copa Volpi en el Festival de Venecia y, entre otros, el premio a mejor actriz de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Penélope Cruz levanta expectativas por su nominación. AFP/ARCHIVO

OLIVIA COLMAN: Consolidádose como una de las actrices insignia de Hollywod, Colman tiene posibilidades de llevarse su segunda estatuilla, después de ganar el Oscar con "La Favorita" (2019). Ahora compite en su papel de "The Lost Daughter" que la llevó a conseguir el triunfo en los premios Spirit, uno de los galardones de cine independiente más prestigiosos.

Colman es actualmente una de las actrices más prestigiosas del medio artístico. AP/ARCHIVO

NICOLE KIDMAN: La experiencia. Kidman ha estado presente en la ceremonia de los Oscar desde el 2000, ganando en 2003 su estatuilla con "The Hours". Ahora se convierte en Lucille Ball, uno de los grandes iconos de la televisión estadounidense, en "Being the Ricardos", una cinta que le valió el Globo de Oro 2022.

Si bien no promete ser la ganadora, tampoco sorprendería si Kidman se lleva la estatuilla. EFE/ARCHIVO

KRISTEN STEWART: Con el filme "Spencer", Kristen Stewart se pone en la piel de Lady Di en este biopic, dirigido por el chileno Pablo Larraín, que narra los momentos en la vida de Diana de Gales desde que decide que su matrimonio está acabado. Es una merecida primera nominación después de orientar su carrera. Lejos quedó ya su papel de Bella Swan en la saga "Twilight".

Los Oscar 2022 representan la primera nominación de Stewart. EFE/ARCHIVO

FS