Oscar 2020: "Jojo Rabbit", el polémico filme sobre un niño que tiene a Adolf Hitler como amigo imaginario

Y además, es una comedia.

Sin duda, una película con una idea así cargaba todo el riesgo de que algo saliera mal. Sin embargo, sorpresivamente, ha ocurrido todo lo contrario: "Jojo Rabbit" ya ha recibido varios premios internacionales y está nominada a 6 premios Oscar, entre ellos el de mejor película.

La sátira, que es la adaptación del libro Caging Skies de Christine Leunens, relata la historia de Johannes "Jojo" Betzle durante sus días en los campamentos de la juventudes hitlerianas y quien un día descubre que su madre -interpretada por Scarlett Johansson- esconde en el ático a una joven judía, mientras su amigo imaginario, no otro que Adolf Hitler, le aconseja en contra de entablar una amistad con la joven.

Todo este argumento está rodeado de otros llamativos personajes como el comandante nazi, el capitán Klenzendorf (interpretado por el ganador del Oscar Sam Rockwell) y su asistente fanatizada, Fräulein Rahm (interpretada por Rebel Wilson) mientras ocurre la caída de la Alemania de Hitler en manos de los ejércitos aliados.

Y la persona que sacó todo esta idea adelante es el director neozelandés Taika Waititi, quien además de adaptar el guión y dirigir la película, es el actor que interpreta al Hitler imaginario.

En la película, Jojo tiene que lidiar entre su nueva amiga, una niña judía que su madre esconde en el ático y su amigo imaginario, Adolf Hitler. 20TH CENTURY FOX

"Todo el tiempo que tuve el traje de Hitler me sentí avergonzado. No es algo que vistas con orgullo. Cada vez que terminaba la escena me quitaba de inmediato el bigote y la peluca, no quería estar con ellos puestos", le dijo Waititi a la BBC.

Waititi, quien se hizo conocido por películas como "Una noche, dos carros" (por la que fue nominado al premio Oscar en 2004 en mejor corto) y Thor: Ragnarok, es descendiente de judíos rusos.

"La idea llegó después de que mi madre, en 2010, me contó la historia del libro y pensé que era una imagen bastante cinematográfica. Como un nuevo ángulo de una historia que hemos visto muchas veces", le dijo Waititi a la BBC.

Reacciones

Las reacciones frente al filme han estado en el rango del rechazo hasta la total admiración.

El crítico de cine del diario británico The Guardian, Peter Bradshaw, le dio apenas una estrella al film.

"No hay nada de malo en no tomarse en serio a Hitler, por supuesto, pero esta película no tiene la pasión de Charles Chaplin en el 'Gran dictador' o la magnífica sátira de Mel Brooks en 'Los productores'. No veo ideas y tampoco risas", escribió.

El actor que interpretó a Jojo, Roman Griffin, estaba rodeado de actores experimentados, incluidos Sam Rockwell y Scarlett Johansson. 20TH CENTURY FOX

Por su parte el propio Mel Brooks, famoso por ser el creador de la serie "Superagente 86" y el director de "Los productores" -además hijo de padres judíos- señaló que: "Estoy pensando en enviarle un correo a Waititi en el que le digo: 'Buen trabajo, bien hecho'".

La revista New Yorker la llamó la "la comedia menos divertida del mundo", mientras que Variety, especializada en temas de Hollywood, dijo que: "Es el modelo de este año: el espectáculo nazi para llegar al Oscar. Una película como 'La vida es bella' pero hecha con actitud".

El director y actor Jon Favreau, cuyo trabajo incluye la dirección de las dos primeras entregas de Iron Man en Marvel y la nueva versión del Rey León, es claramente un fanático.

"Me encanta cuando los cineastas no tienen miedo de arrojarse en un triple salto mortal, sin saber si pueden aterrizar. Una cosa es desafiar la fórmula en una secuela de Thor. Es otra muy distinta cuando estás pintando un retrato de este porte, con niños que alcanzan la mayoría de edad mientras son corrompidos por el Tercer Reich", señaló.

El niño

Y ese fue uno de los principales retos, de acuerdo a Waititi: cómo evitar que se quedara solo en chiste algo grave que marcó a toda la humanidad.

La película fue filmada mayormente en la República Checa. 20TH CENTURY FOX

"Fue una película en que buscamos un balance y nos costó tiempo encontrarlo. Porque no podíamos hacer solo comedia con un tema así. Había que traer el drama que tuvieron todos estos acontecimientos", agregó.

Y según el director, la clave fue la actuación del niño que interpretó a Jojo, el actor británico de 12 años Roman Griffin Davis -quien fue nominado a los Globo de Oro por su papel-.

"Lo que los Nazis hicieron con los niños fue desastroso. Ellos querían tener un ejército de fanáticos que les ayudaran a tomarse el mundo. Por eso para mi no fue fácil interpretar el papel", le dijo Griffin a la BBC.

La elección de Griffin ocurrió después de mirar los casting de 1.000 niños que se presentaron a la audición y según Waititi, el suyo fue la más convincente.

"No me salió de forma natural. Me costó mucho encontrar esos sentimientos para cantar cánticos pronazis, ser amigo de Hitler y hacer el saludo de 'Heil Hitler'", añadió.

Y para él, ese intento de lavado de cerebro nazi no ha desaparecido.

"No voy a nombrar a nadie, pero muchas personas en la política están esparciendo odio a través de internet y eso es irresponsable. Creo que las nuevas generaciones necesitan saber que el odio puede causar un daño muy grande", dijo.

Y concluyó: "Lo que más me gusta de la película es que, aunque se trata de algunas cosas complicadas y feas, pero que son además realmente importantes, mucho se muestra a través del humor y la comedia".

***

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.