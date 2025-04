La plataforma de streaming Netflix ha anunciado el desarrollo de una miniserie de seis capítulos basada en la célebre novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. El proyecto contará con un destacado reparto, entre los que sobresalen Emma Corrin como Elizabeth Bennet, Jack Lowden en el rol de Mr. Darcy y Olivia Colman interpretando a la excéntrica señora Bennet. Según reveló Deadline, el rodaje está previsto para comenzar en el Reino Unido a finales del año.

Una apuesta por lo clásico con nombres de peso

Detrás de esta ambiciosa producción se encuentra Dolly Alderton, reconocida por su labor en Everything I Know About Love, quien firma el guion y se estrena como productora ejecutiva. La dirección estará a cargo de Euros Lyn (Heartstopper), que también asume funciones de producción junto a Alderton, Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter, de la casa productora Lookout Point. Lisa Osborne liderará la producción general del proyecto.

El reparto, cuidadosamente seleccionado, incluye a figuras de gran prestigio: Corrin, quien ha brillado en producciones como The Crown y Black Mirror, asumirá el desafío de dar vida a una de las protagonistas más icónicas de la literatura británica. Lowden, con experiencia en títulos como Slow Horses y Benediction, será el reservado Mr. Darcy. A ellos se suma Olivia Colman, ganadora del Oscar y aclamada por su participación en The Favourite y The Crown, como la madre de las hermanas Bennet.

Una novela atemporal que sigue conquistando generaciones

Publicada por primera vez en 1813, Orgullo y Prejuicio se ha consolidado como una de las obras más influyentes de la literatura romántica. La historia se desarrolla en el contexto de la Regencia británica y sigue a Elizabeth Bennet, una joven inteligente y de carácter firme, segunda de cinco hermanas, cuya familia enfrenta la presión de asegurar matrimonios ventajosos debido a que la herencia está reservada exclusivamente para descendientes varones. En este escenario, Elizabeth conoce a Mr. Darcy, un hombre que, pese a su actitud distante y altiva, esconde una personalidad compleja.

El libro aborda cuestiones como las estructuras sociales, la moral, la educación y el matrimonio, y ha sido objeto de numerosas adaptaciones a lo largo del tiempo. Entre las más memorables se encuentran la miniserie de 1995 con Colin Firth y Jennifer Ehle, y el largometraje de 2005 protagonizado por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, cuya reedición en cines se celebrará el próximo 20 de abril con motivo de su vigésimo aniversario.

El entusiasmo del equipo creativo

Dolly Alderton compartió su emoción por ser parte de esta nueva versión: “Una vez en cada generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de ser parte de ello. Orgullo y Prejuicio es el modelo para la comedia romántica. Ha sido un placer sumergirme nuevamente en sus páginas para encontrar formas familiares y frescas de dar vida a este querido libro”.

Emma Corrin, por su parte, expresó lo que significa para ella asumir este papel: “Poder interpretar a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es verdaderamente el mayor honor. Estoy emocionada de que una nueva generación se enamore de esta historia nuevamente”.

Una producción meticulosa y con atención al detalle

Los responsables del proyecto ya trabajan en los aspectos visuales de la serie, desde el vestuario hasta la escenografía. Entre los elementos más comentados se encuentra la emblemática camisa blanca de Mr. Darcy, que deberá lucir impecable en una escena que recuerda el célebre momento de la versión televisiva de 1995, donde el personaje emerge mojado de un lago.

