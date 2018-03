Omar Chaparro se deja querer por Guadalajara

El actor y comediante Omar Chaparro llega el viernes a tierras tapatías para "matar dos pájaros de un tiro", comenta en entrevista con este medio, pues presentará dos funciones del show "Imparable" junto con Adrián Uribe y el domingo participará en una gala en el Teatro Diana, dentro del marco del Festival Internacional del Cine (FICG) para estrenar la película "Stuck".

"Estoy emocionado por la premier, llegó desde el viernes porque haré promoción para el show del sábado, estaremos con dos funciones, a las 18 y 21 horas en el Teatro Galerías. Es un show que presentamos el año pasado pero hicimos unos cambios y regresaremos porque la gente lo pide. Es un carnaval de personajes y de risas, una batalla entre los personajes de Adrián Uribe y los míos, se pone muy divertido y es para toda la familia. La tierra tapatía siempre me recibe con los brazos abiertos y yo me dejo querer".

Conquistando Hollywood

Respecto al filme "Stuck", cuenta que originalmente era "una obra teatral musical que se hizo hace varios años y decidieron hacerla película. Fue todo un reto para mí, porque tengo que cantar, no tiene nada que ver con la comedia, entonces, para mí es una gran oportunidad de presentar este proyecto en un festival como lo es el FICG".

La historia se desarrolla en un vagón del metro atorado en Nueva York, donde Chaparro interpreta a un inmigrante mexicano, "además está una mujer afroamericana que está embarazada y apunto de abortar, ella está decidida". Igualmente, comparte elenco con grandes actores, como Giancarlo Esposito, villano en la serie 'Breaking Bad', quien interpreta a un homeless; y con la nominada al Oscar, Amy Madigan.

"Es un tema muy interesante de seis personajes totalmente opuestos. Habla de lo desconectados que estamos del mundo, siempre viendo hacia abajo, hacia el celular, y te pone a reflexionar que a lo mejor la persona que está enseguida de ti acaba de perder un hijo o se irá a suicidar. En el vagón, podemos conectar con la realidad de las personas".

¡También canta!

En dicho filme, el espectador no sólo podrá ver a Omar Chaparro fuera de la comedia e inmiscuido en un drama, sino que también lo veremos cantar y provocar sentimientos a flor de piel, tal como lo hizo durante la filmación, ya que, el director, Michel Berry, decidió que los actores no utilizarán playback al momento de la grabación.

"Obviamente tengo algunos años tomando clases de canto, pero mi principal preocupación en esta película era transmitir, más que enfocarme en hacer la nota. Se logró muy bien, creo, cuando finalmente hice mi escena donde canto, me solté llorando, hubo una conexión. Utilicé como sustitución a mis propias hijas, con las hijas del personaje, entonces, fue bastante emotivo, incluso el fotógrafo se acercó y me dijo 'me hiciste llorar' y me dio un abrazo. Ahí supe que habíamos hecho un buen trabajo".

Así, logró una de sus principales metas en la actuación: "tocar las fibras que tenemos como seres humanos, meternos muy bien en los zapatos del personaje y vivirlo. Fue muy padre, aunque también fue muy difícil porque estuvimos prácticamente un mes encerrados en un vagón del metro, es diferente a cuando son varias locaciones que te lo puedan hacer más dinámico. A la vez fue un proyecto muy enriquecedor".

Crece como actor

Además de su participación como actor en "Stuck", el año pasado filmó la película "Show Dogs", donde interpreta a su primer villano. "Esta película la filmé hace un año en Gales, Reino Unido, y en Las Vegas. Se estrena en mayo. Es una película familiar y me emociona mucho".

Gracias a ambos filmes, los espectadores podremos ver a un Omar Chaparro multifacético, fuera del ámbito donde más lo conocemos: la comedia. "Busco de alguna manera crecer como actor, mi escuela es la comedia, es ahí donde me siento cómodo, pero sí busco el poder explorar otros géneros, por eso sigo tomando clases, creo que eso me ha ayudado, el hecho que no me he dejado de preparar. Como actor, creo que se tiene la responsabilidad de seguir creciendo y abriendo el abanico de personajes. No es que haya buscado salir de la comedia, simplemente me han llegado estos personajes y me he quedado con los papeles".

Agenda

• “Stuck”/ Teatro Diana/ Domingo 11 de marzo/ 21:00 horas/ Boletos $110 pesos en taquillas y Ticketmaster.com.mx

• “Imparables”/ Teatro Galerías/ Sábado 10 de marzo/ 18:00 y 21:00 horas/ Boletos desde $350 pesos hasta $850 pesos en taquillas y Ticketmaster.com.mx