Olivia Rodrigo, la promesa del año y otras novedades

Sin duda, ninguna artista ha causado tanto impacto en este 2021 como Olivia Rodrigo, quien con su sencillo debut “Drivers License” ha roto todos los récords al posicionarse como la canción número uno en plataformas digitales, radio y listas de popularidad.

Con tan sólo 18 años y tres canciones, Olivia Rodrigo ha logrado lo inimaginable. La aclamada cantante, compositora y actriz estrenó ayer su esperado álbum debut “Sour” a través de Geffen Records. A lo largo del LP, la música de esta estrella muestra su increíble talento para expresarse e ilustrar emociones complejas en canciones pop de alto impacto. El álbum, coescrito en su totalidad por Rodrigo, está compuesto por temas que se centran en la narración de la artista y en su voz inolvidablemente original.

Cabe señalar que para Rodrigo, una de las mayores alegrías de la vida proviene de aprovechar deliberadamente los dolores más profundos del corazón: “No hay nada como sentarme en el piano de mi habitación y escribir una canción muy triste. Realmente es mi cosa favorita en el mundo; es tan inspirador ver que mi música toca a las personas y quizás las ayuda a sentirse menos solas”.

“También me fascina la idea de que una relación se estropee, cómo una persona a la que amabas tanto y le contabas todos tus secretos puede convertirse en la persona que no soportas”, explica Rodrigo sobre el título del álbum.

“Para mí, el objetivo de toda la música es tomar estos sentimientos complicados y exteriorizarlos de una manera que haga que la gente se sienta vista”.

El 8 de enero de 2021, con la llegada de “Drivers License” (sencillo debut que batió récords) el mundo pudo ver el tremendo poder de la cruda autoexpresión de Olivia, consolidándola como la artista más prometedora del año. De hecho, “Drivers License” debutó en la primera posición de los charts y ocupó ese lugar durante ocho semanas consecutivas, convirtiéndose en la primera canción en 2021 en alcanzar mil millones de reproducciones.

BTS. La boy band del momento está de regreso con otro arrasador sencillo. AP/J. Lee

Más música

Otras novedades musicales que se dieron a conocer ayer y que ya están en plataformas fueron: Marshmello y Jonas Brothers, quienes llegaron justo para el verano con el tema "Leave Before You Love Me". La nostalgia se hizo presente con RBD, agrupación que lanzó la canción "Empezar Desde Cero. En vivo". Así mismo, BTS regresó con un himno de verano fresco y divertido titulado "Butter", una pieza dance pop que a las pocas horas de su lanzamiento registró más de 70 millones de reproducciones en YouTube.

Otros que presentaron nuevo material fueron The Mavericks. Tras el éxito obtenido con su primer álbum en español, la banda ahora estrenó "En Español Edición Deluxe".

Finalmente, la agrupación Matisse fusionó su talento con el dúo Mau & Ricky y juntos lanzaron el sencillo “Malo”, un tema con un beat urbano y una rica influencia del pop de los 2000.