Olga Segura, productora en constante evolución

En el marco de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la productora Olga Segura estrena, el próximo viernes 25 de octubre, la cinta “Waiting for the Barbarians”, escrita por J. M. Coetzee, dirigida por Ciro Guerra y protagonizada por Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson y Gana Bayarsaikhan. Este proyecto, que se filmó hace un año, se presentó también en el Festival de Cine de Venecia hace unas semanas.

“Estoy muy contenta. Es una película que filmamos en Marruecos hace justo un año, precisamente el 21 de octubre. La película es una alegoría del abuso de poder que puede existir en las naciones, está basada en una novela que es escrita por J. M. Coetzee, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2003”, señala en entrevista Olga.

La sinopsis relata que durante décadas un magistrado ha dirigido todos los asuntos de un pequeño asentamiento, ignorando la inminente guerra entre los bárbaros y el Imperio. Tras ver cómo soldados imperiales torturan y matan a los bárbaros que encuentran a su paso, el magistrado comienza a cuestionarse la legitimidad del imperialismo y comienza a cuidar de una joven bárbara que ha quedado ciega tras las torturas sufridas.

“Este abuso de poder que existe en las naciones de repente se puede percibir como algo normal y cotidiano, porque es una forma dictada por alguien que mantiene el poder y que la gente se puede adaptar y piensan que está bien. Entonces, lo vemos hoy en día en muchos países, esta es una novela que se escribió en 1981, pero lo triste es que seguimos viviendo eso y es algo que está muy presente y muy latente”, dice Olga, quien señala que los actores hicieron un excelente papel con este proyecto.

“Estoy muy orgullosa de que como mexicana y como migrante, pude trabajar en colaboración con estos actores, pero sobre todo con uno de los directores más importantes que tenemos en Latinoamérica, quien es el joven Ciro Guerra, y digo joven porque todo el mundo al ver sus películas pensará que es un hombre de 60 años, pero es un chavito que tiene 37 años y está haciendo películas y proyectos bastante interesantes. Como mexicana, el poder producir la primera película en inglés del colombiano Ciro Guerra es algo motivador y me anima a buscar más proyectos como éste”.

En el estreno de la película en el FICM estarán Guerra, Coetzee y Segura. El filme no pertenece a ninguna categoría, solo es la presentación oficial para México y América Latina.

En sinergia con la actuación

Olga ha decidido de momento impulsar su faceta como productora, pero la vena de actriz siempre estará presente en ella, de hecho, desenvolverse en las dos áreas le ha permitido tener una mayor experiencia en la industria fílmica. “Es un reto importante el producir y el actuar. Cuando empecé a producir ‘Waiting for the Barbarians’ fue en el 2016 y básicamente fueron dos años de mi vida, porque cuando vean la cinta, verán que es bastante compleja, es una producción grande, de las películas más importantes que he hecho en mi carrera en el cine”.

“Y es un reto el tratar de llevar las dos carreras en conjunto cuando estás teniendo un proyecto tan importante en donde tienes que estar presente todo el tiempo. Como actriz me gustaría regresar y lo voy a hacer, pero sí me estoy encarrilando más como productora”. Ahora mismo está en la producción de un documental sobre Carla Morrison y también tiene otro documental que está desarrollando desde el año pasado que se llama “Nosotros los migrantes”.

Recibirá reconocimiento a su labor social

Olga Segura recibirá el premio de solidaridad por parte de The Women’s Media Center, cuyas fundadoras son Jane Fonda, Robin Morgan y Gloria Steinem. Este galardón lo recibirá junto a Eva Longoria, America Ferrera y Diane Guerrero el próximo martes 22 de octubre en Nueva York, por haber realizado la campaña “Querida familia”, en solidaridad con los latinos que viven en Estados Unidos tras los ataques en El Paso y Mississippi. La carta ha sido firmada por más de 200 hispanos entre celebridades y activistas que incluyen a Ricky Martin, Selena Gómez, Diego Luna, Kate del Castillo y Gina Rodríguez, entre otros.

“Escribimos una carta América Ferrera, Eva Longoria, Diane Guerrero, Mónica Ramírez, Alex Martinez Kondracke y yo, de amor y de solidaridad para nuestros paisanos y comunidad. Y ahora dos de las mujeres feministas más importantes nos van a dar un premio el 22 de octubre y estoy sumamente contenta”.

Salma fue la primera mujer mexicana en recibir este reconocimiento y ahora Olga será la segunda nacional en ser distinguida.