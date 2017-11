Ojalá que te vaya bonito

Una de las intérpretes más versátiles de la música latinoamericana es Tania Libertad, la peruana más mexicana que tiene un legado muy importante en el folclor y los sonidos nativos de este continente. Y que ahora vuelve con un disco homenaje a José Alfredo Jiménez; de hecho, es la tercera vez que le rinde pleitesía a este compositor a través de la música.

En “José Alfredo y yo”, la cantante presenta un CD+DVD con 15 canciones del autor de Guanajuato. Para el público es un joya porque los temas están grabados en versión estudio para el disco y en versión en vivo para el DVD. Además, Tania con el bagaje cultural y musical que tiene, fue quien se encargó de hacer los arreglos musicales, la producción la hizo en sinergia con Memo Gil y Diego Gomes da Silva. Para el material audiovisual, la estrella utilizó un bello vestido de tono verde del diseñador Armando Mafud.

Tania decidió juntar un cuarteto de cámara con dos trompetas y la base tradicional del mariachi, incluyendo en algunos temas otros instrumentos como el salterio, arpa, clarinete, tuba y acordeón. “Para mí es de verdad un gozo cantar a José Alfredo, efectivamente es mi tercer homenaje, los anteriores los hice en 1989 y en 1996. Habían canciones que yo no había cantado de él y se me antojaron hacerlas y por ese hice este disco, que cambié el formato (en cuanto a música) lo que hay del mariachi es la base, lo demás es un cuarteto de cuerdas, hay también un par de canciones donde se usaron otros instrumentos para dar la sensación de la banda norteña”.

Tania vive de una manera distinta su encuentro con la música de José Alfredo, con mayor experiencia, pasión e interpretación. “Naturalmente que sí, han pasado muchos años, de mi primer homenaje, pues yo estaba más joven; me faltaba experimentar y conocer muchas cosas, no es lo mismo cuando una ya es una mujer adulta; incluso, la voz está mucho más madura. Yo no siento a José Alfredo como un macho o un borracho, para mí, él no es eso. Yo tengo una visión bien distinta, para mí es un hombre muy tierno, que siempre ha sido víctima de las mujeres, ellas lo dejan y él les canta: ‘ojalá que te vaya bonito’, desde mi perspectiva es el José Alfredo que yo tengo y así lo canté, no me gusta gritarlo”.

Una evolución constante

“José Alfredo y yo”, editado por Sony Music, se encuentra en los primeros lugares de ventas, eso habla de un público fiel que sigue a Tania, pero también de nuevas audiencias que se van congregando, ella lo atribuye a que siempre está buscando y fusionando sonidos. “Siempre he sido muy inquieta en la música y siempre me he estado renovando, en este disco yo hice los arreglos para que sonara diferente; tengo información musical en mi cabeza, en mi alma y en mis emociones, del Perú, donde yo nací y de México donde llevo 37 años viviendo. Entonces, de pronto salen unos sonidos distintos y en mis discos anteriores desde el año 2000 yo hago mis arreglos musicales”.

Destaca también que siempre se ha reunido con gente muy propositiva y ofrecer esa visión al público, pero también conservando sus raíces, pues hay otros discos que sí son muy tradicionales. Ha hecho álbumes en Brasil, ha fusionado el bolero con el rock y en 1994 colaboró con Aleks Syntek en el disco “África en América”. “Siempre busco hacer fusiones, y también tiene que ver mi actitud, aunque tenga la edad que tenga, yo me siento máximo de 30 y eso jala; además, los papás de esa gente joven me iban a ver mucho a mis conciertos, muchos de ellos han sido criados con mis discos”.

Y hablando de la trascendencia de los compositores como José Alfredo, destaca que la vena creativa continúa con figuras como Natalia Lafourcade, Mario Domm, Jesse & Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte y Carla Morrison, entre otros. “Tenemos todavía a Armando Manzanero; es de los compositores que siguen manteniendo su creatividad porque hay muchos a los que se les acaba la vena artística a determinada edad, porque eso no te lo dan para siempre, pero Armando es un hombre que sigue haciendo canciones preciosas, pero también hay jóvenes que sigue haciendo cosas lindas, eso balancea el espectro musical para que no todo sea ese ritmo pegajoso que tenemos ahora, que como ritmo está muy bien, es bonito, pero que hay ciertas letras que no corresponden, que no deberían haber sido tratadas de esa manera. Pero hay gusto para todos”.

Viene al Conjunto de Artes Escénicas

Tania Libertad estará cantando en Guadalajara el próximo 1 de diciembre en el Conjunto de Artes Escénicas, en la sala 2 a las 21:00 horas. Los boletos van de los 605 a los mil 45 pesos. Cantará los temas del nuevo disco, pero también hará un recorrido musical por toda su trayectoria. “Hacía mucho que no iba a Guadalajara, voy a cantar de todo, es un concierto muy completo”. Además, el día 29 de noviembre Tania estará participando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en una mesa redonda sobre la celebración de los 50 años de “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez.