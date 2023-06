Odín Dupeyrón: La única manera de mantener los pies en la tierra es ser fiel a mí mismo

“¡A vivir!”, obra escrita, actuada y dirigida por el conocido actor y escritor mexicano Odín Dupeyrón, es una puesta en escena que ha cumplido ya 18 años y hace una invitación a redescubrir la vida y empezar a vivirla de verdad; así, se presentará de nueva cuenta en el Teatro Diana de Guadalajara este próximo sábado 24 de junio a las 19:00 horas. El montaje, se plantea que el verdadero problema de la vida no es que se termine, sino que –en ocasiones– se comienza a vivir demasiado tarde.

De acuerdo con la trama, el protagonista representa el afán de un niño que trata de comprender a sus padres, la angustia de un adolescente que quiere ser aceptado, la frustración de un joven que no es lo que los demás esperan, la persistente búsqueda de un hombre por encontrarse a sí mismo para así poder tomar sus propias decisiones, y la lucha incesante de un adulto por perdonar a sus padres y liberarse al fin de su pasado.

No al encasillamiento

En palabras de Dupeyrón, ha venido con esta obra a la ciudad en muchas ocasiones, “y nació hace 18 años de la necesidad de trabajar y mi amor por el teatro”, pero también “para activar estos temas sobre la vida, de los que hablo y me gustan mucho. No soy conferencista ni motivador, soy actor, escritor y me gusta el teatro, y a eso me dedico, pero pasa que los temas que abordo son profundos y a veces controversiales; están cerca de la gente, pero los toman de modo maravilloso”.

Con todo, el actor comprende que le llamen motivador, “pero no dejo que se les quede mucho, porque no deseo eso, yo no pretendo tener una respuesta para absolutamente nada en la vida; lo que tengo son propuestas que, como todo artista, plasmo en lo que hago. Soy un artista al que le gusta decir cosas, por eso cuido de que no me encasillen como conferencista o motivador”.

Mantener contenidos

A lo largo del tiempo “¡A vivir!” es un espectáculo que ha ido creciendo con el tiempo, aunque Dupeyrón no le ha hecho muchas modificaciones, “siempre, claro, se poda un poco; esto porque a lo largo de más de 140 representaciones mucha gente la ha visto, incluso algunos han traído a sus hijos y eso obliga a mantener casi igual los contenidos”.

Por otra parte, el propio actor determinó que la puesta en escena se aconsejara para mayores de 12 años de edad, “sobre todo porque es un monólogo de dos horas, sin intermedio, y en ocasiones llevar a un niño muy chico puede causar interrupciones o ruidos, pensé en los 12 años porque más pequeños no son para llevarlos a ver teatro de estas características”.

Por supuesto, desde el principio decidió el autor que fuera un unipersonal, “para mantener bajo control el manejo de los temas” que, asimismo, han marcado la conexión del actor con el público, “y me voy enterando con el paso del tiempo, los libros han sido exitosos y yo en las entrevistas siempre doy mi punto de vista, a la gente le gusta y se torna controversial, pero si a alguien no le gustan mis obras pues no deberían verlas, yo presento lo que pienso y si a alguien le agrada nos seguiremos viendo en el teatro, y a quien no le agrada tiene todo el derecho de no venir. Yo no vendo el secreto de la felicidad ni le garantizo a nadie que encontrará el amor”.

Fiel a sí mismo

Ahora bien, aunque Dupeyrón admite que la gente puede identificarse con su manera de pensar, “la única manera en que puedo mantenerme con los pies en la tierra es siendo fiel a mí mismo; no es mi responsabilidad salvar la vida de la gente, pero sí ser honesto con mi discurso e ideas, y avalarlas con mi vida. La única manera de mantener mi esencia es siendo fiel a mí mismo; así como no me compro los insultos, tampoco los elogios”.

Los personajes de este actor y escritor se caracterizan por cuestionar sus posturas ante la vida y deciden hacer cambios, “lo que hacen es discernir sobre sus problemas, algo que ha hecho el teatro desde siempre, desde la tragedia griega, en la que los personajes se enfrentaban a dilemas humanos y la veleidad de los dioses”.

Hacia adelante, Dupeyrón –feliz de volver a Guadalajara– prepara una nueva obra de teatro: “no soy religioso, soy ateo; no soy espiritual, y hora escribo sobre eso porque la gente me ha preguntado mucho; además, escribo un libro acerca del amor y otro sobre filosofía, una especie de tratado personal sobre puntos de vista que comparto”.

TE PUEDE INTERESAR: La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Medusa Deluxe”

Especificaciones de la obra

“¡A VIVIR!”/ Unipersonal.

Escritura, dirección y actuación: Odín Dupeyrón.

Fecha: sábado 24 de junio/ 19:00 horas.

Sede: Teatro Diana (Av. 16 de Septiembre 710, Mexicaltzingo, Guadalajara).

Boletos: a la venta en taquillas del recinto o en Ticketmaster.

Costo: de 550 a 1000 pesos.

CORTESÍA

SN