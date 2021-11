Octavio Ocaña: Sepultan al actor de "Vecinos" en Tabasco

La mañana de este lunes fue sepultado en Villahermosa, Tabasco, el cuerpo de Octavio Ocaña, actor que dio vida a “Benito Rivers” en la serie “Vecinos” y que falleció por un disparo accidental el pasado viernes.

Los restos de Octavio fueron puestos en el panteón Recinto Memorial, de la capital de Tabasco, donde se dieron cita amigos, familiares y su pareja Nereida Godínez.

Este lugar cuenta con un cementerio jardín, con lápidas al ras del suelo, y una estructura con nichos para la colocación de cenizas. Es un cementerio privado que tiene 40 años de tradición en la entidad. Además, el Recinto Memorial es un complejo funerario de mayor prestigio en el sureste del país.

El cuerpo de Ocaña llegó la noche del domingo a Villahermosa, donde fue recibido por miles de personas que salieron a las calles, quienes aplaudían al paso de la carroza y mostraban pancartas en las que exigían justicia por su muerte.

Se tiene previsto que el cuerpo de Octavio sea enterrado este lunes en una ceremonia privada a la que solamente asistirán sus familiares cercanos.

¿Cómo murió Octavio Ocaña?

El actor Octavio Ocaña falleció al recibir un impacto de bala de forma accidental, cuando chocó su camioneta al huir de policías de Cuautitlán Izcalli que lo perseguían, concluyeron dictámenes realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), peritajes que también determinaron que el joven de 22 años conducía alcoholizado y rastros de consumo de marihuana.

La Fiscalía mexiquense reportó que el Ministerio Público llevó cabo entrevistas a los dos hombres que viajaban con Octavio, particularmente a quien iba en el asiento del copiloto, quien refirió "que habían estado consumiendo bebidas embriagantes y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, el joven decidió acelerar la marcha de la camioneta para evitar ser detenido.

Esto provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería.

El copiloto y amigo de Octavio, declaró que en un momento de esta persecución Octavio "sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida".

El dictamen de mecánica de hechos, realizado por la FGJEM indicó que "durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha".

Padre de Octavio Ocaña niega que su hijo cargara una pistola

Antes de la conclusión de la Fiscalía de Edomex, el papá del actor, Octavio Pérez, declaró a los medios que a su hijo le fueron plantadas la pistola y el alcohol.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma. Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo", expresó enojado Octavio Pérez, negando también que hubiera habido alcohol o drogas.

AC