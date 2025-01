Nuera de Maribel Guardia busca anular denuncia en su contra

Maribel Guardia emprendió hace unos días un proceso legal en contra de Imelda Tuñón para cambiar la tutoría de su hijo. Luego de que el infante pasara de manos de su madre a los de su abuela, la viuda de Julián Figueroa ya trabaja con sus abogados para exigir la anulación de la denuncia interpuesta, argumentando que se han presentado irregularidades y que la medida de separarla de su hijo no tiene sustento legal.

La denuncia de Maribel Guardia ingresó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que, en respuesta cautelar, el infante fue separado de Imelda desde el martes pasado. Sin embargo, a través de un comunicado publicado en su perfil oficial de Instagram, Tuñón señala que busca revertir la situación.

"Lo que aquí expongo no es una defensa ni un intento de debatir los hechos que, en su momento, desmentiré ante las instancias legales correspondientes. Sin embargo, sí siento la necesidad de aclarar ciertas situaciones que se han publicado como verdades absolutas" señala Tuñón.

Imelda recordó que tras la muerte de Julián Figueroa, ella y Maribel intentaron unirse por el bien del hijo y nieto de ambas. Incluso las tres vivían en el mismo domicilio, perteneciente a Maribel. En ese sentido, señala que Guardia nunca manifestó preocupación respecto a la crianza del niño ni planteó sugerencias sobre el proceder de la madre.

Por ello, Imelda Tuñón asegura que "esta denuncia fue una sorpresa absoluta para mí, aunque considero, que fue planeada con tiempo y estrategia".

Si bien, la madre confiesa que no duda del amor de Maribel como abuela de su hijo, señala que sus abogados "exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organizacional que sustenta sus decisiones, quienes obligaron tanto a mi hijo como a mí a aceptar decisiones parciales, haciéndonos creer que así se protegía el bien de ambos y privándome de un derecho de tutelado, (además) la Fiscalía no me sometió a exámenes psicológicos ni toxicológicos".

Por último concluyó que espera la resolución más amorosa que pueda resultar para su hijo y confío en la acción de una justicia real y comprometida con la sociedad.

