Novia de Luisito Comunica recrea foto polémica

Luisito Comunica vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, el youtuber subió una foto a su cuenta de Instagram en donde, junto a su novia, recrea la polémica foto junto al mezcal "Tus nalguitas serán mías", la cual hizo que lo tacharan de misógino y machista.

La imagen muestra a Ary Tenorio sosteniendo la botella y levantando el pulgar, mientras el bloguero está posando de espaldas. Dicha foto tiene como descripción "avisado estoy", la misma que usó en su publicación del 30 de agosto, sólo que ahora con género diferente.

La instantánea dividió las opiniones de sus seguidores, ya que mientras unos la toman con humor, otros lo criticaron por considerar que su disculpa del pasado 31 de agosto no fue honesta.

"Ni uno menos", "Con esto sólo demuestras que en realidad no te querías disculpar la vez pasada y sólo lo hiciste por presión social, lo cual está bien porque ni la vez pasada ni esta hay algo malo con la publicación", "Ahora no dicen nada, DOBLE MORAL" y "Que tristeza que las violaciones a los hombres les den risa o les cause orgullo" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que lleva más de un millón de reacciones.

Fue el domingo 30 de agosto cuando Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del también empresario, encendió las redes con la polémica imagen que abrió el debate acerca de la violencia de género en México.

Después de recibir críticas, Luisito Comunica salió a disculparse un día después, y parece que no le dio mucha importancia a sus propias palabras.

"Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como un ejemplo para que comprendamos que No es gracioso... Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico".

Pero no sólo los seguidores y retractores del youtuber se pronunciaron en la red de la camarita de Comunica, sino que también en su cuenta de Twitter muchos le aplaudieron la "audacia" con la que reviró la foto polémica así como otros que el recordaron lo mal que queda al haberse disculpado pero sólo de dientes para afuera.

jb