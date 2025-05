Novela de Frankenstein, llevada al cine por Guillermo del Toro

La peculiar historia de Frankenstein o el Moderno Prometeo, escrita por la escritora inglesa Mary Shelley hace más de 200 años, tiene un estilo gótico que trata temas muy profundos que siempre la ciencia ha desconocido y explorado, para vencer el miedo más grande de la humanidad que es la muerte.

En su fascinante historia, que desafía la leyenda de Prometeo cuando arrebata el fuego sagrado a los dioses para entregárselo a los hombres , para que tuvieron grandes progresos y pudieran subsistir a los terribles desafíos de la naturaleza como el frío y el alimento crudo, Zeus enfureció y castigó a Prometeo por su desobediencia encadenándolo a una roca para que una temible águila devorara su hígado durante el día sin que pudiera hacer nada, y dejando la noche para que se regenerara con el propósito que lo volviera a devorar al siguiente día. Su condena duró miles de años, hasta que Hércules lo liberó.

Fue así como la extraordinaria escritora gótica, en su inconmensurable novela considerada la primera de ciencia ficción y terror gótico, le dio el poder de la chispa de la vida al Doctor Viktor Frankenstein, a través de la ciencia y la teoría “galvánica” –recién descubierta para revivir cadáveres con el poder de la energía eléctrica– dándole vida a una criatura que reconstruyó con el cuerpo de distintos cadáveres logrando vencer a la muerte.

La versión más memorable que se tenga registrada fue llevada a las pantallas de cine en 1994 por el director Kenneth Branagh, teniendo como protagonista principal a Robert de Niro quien interpreta al temible Frankenstein, una historia desoladora con escenas estridentes que estremecen el alma, no a pocos les roba el aliento y los deja conmovidos hasta el extremo, la historia con adaptaciones específicas en el guion, narran y muestran la perversidad de un monstruo con profundos sentimientos humanos, pero con una infinita perversidad que la especie humana no puede imaginar.

Branagh a parte de dirigirla, también interpreta al científico que le dio vida, compite con una suprema actuación al lado de Robert De Niro quien le da vida al ser resucitado buscando venganza contra su creador, por el abandono, los rechazos y las agresiones que sufre por su execrable aspecto que aterroriza al pueblo de Ginebra y es perseguido para ser exterminado, por considerarlo una peligrosa y espeluznante creatura embrujada.

Ganadora del Oscar al mejor maquillaje, Bafta a la mejor producción y Saturn a mejor actor principal y de reparto, la película recabó cerca de 100 millones de dólares y se ganó un lugar importante en la historia como la mejor película que se haya filmado sobre Frankenstein.

Frankenstein en Cannes

En el Festival Internacional de Cine de Cannes en días pasados, el Director Guillermo del Toro, estuvo presente en una charla que clasificaron como masterclass con el compositor francés Alexandre Desplat con quien charló sobre el proceso creativo para sonorisar sus películas como La forma del agua, Pinocho y recientemente Frankenstein de la que nos adelantó que no la considera una película de terror: “Yo no imagino mis películas a partir de su género cinematográfico, hace poco me preguntaron si Frankenstein será una película de terror, y yo les respondí que no. Nunca considero que estoy haciendo una película de terror”.

Aunque el actor tapatío niegue que se trate de una película de terror, es innegable que no tendrá escenas y pasajes de miedo ni suspenso, ya que la creación de una criatura que toma vida y asesina humanos despiadadamente, no se puede considerar solamente una película dramática sino una historia de terror materia en la que se especializa el director de Cronos y La Cumbre Escarlata.

El próximo filme de Guillermo del Toro, Frankenstein, está por estrenarse. NETFLIX/ ESPECIAL

No obstante tiene un reto muy difícil de superar, ya que la última versión de Frankenstein que al principio comentamos del director Branagh, es una obra maestra llevada a la pantalla con tanta maestría, talento y profundidad que no será fácil superarla o cuando menos igualarla, ya que la adaptación que implementaron de la novela de Shelley, rompe las expectativas y prototipos del típico Frankenstein de las películas tradicionales a blanco y negro donde aparece un sujeto gigante de cara cuadra y color verde, que camina como robot y es inmensamente torpe para estrangular a sus victimas, con una actuación que muchas veces cae en lo grotesco o lo gracioso.

Esperemos que este próximo largometraje del maestro del terror logre superar las expectativas que se tienen, como lo logró con Pinocho, y en su próxima presentación programada para el Festival de Venecia, se lleve los premios y galardones del festival, pero sobre todo los aplausos del público mundial en su próximo estreno en Netflix programado para este mes de noviembre.

