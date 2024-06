La conmoción y sorpresa que causó esta semana Ángela Aguilar al confirmar su romance con Christian Nodal, no ha dejado indiferente a nadie, por eso el vidente y coach espiritual Fernando Javier, vaticina para esta pareja una relación donde una boda y un bebé están en puerta.

"Las cartas nos indican que este noviazgo va en serio, su relación viene de tiempo atrás y ha sido intermitente, estas personas han estado juntas. Al inicio será un romance bonito e irá hacia delante, y si todo va bien será un idilio largo, donde podría haber papeles y no descarto la posibilidad de que tengan un hijo, a más tardar el año que entra" , explicó el vidente español.

Pero Ángela se está imponiendo a su padre Pepe Aguilar, porque éste sigue renuente a su relación con Nodal, y con justa razón, porque según su tirada de tarot, pese a todo los enamorados que dicen estar en este momento, sí habrá infidelidad entre ellos.

"Ella sí está enamorada de él de mucho tiempo atrás, pero Nodal es una persona bastante libre, por eso las terceras personas van a estar en el camino, en el fondo eso de la pareja sí le gusta, pero también la libertad de movimiento; pero yo veo que es una relación que puede durar tiempo y hasta traer una criatura".

También señaló que los problemas se harán presentes, porque Ángela es complicada, nerviosa y muy ansiosa, esto hace que a veces pierda el control y tal vez no sea fácil para Nodal manejar esto.

Sobre su expareja y mamá de su hija Inti, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, Fernando Javier aseguró que ella está haciendo lo que dijo en su historia de Instagram, pasando la hoja y preparándose para seguir su camino.

Aun así, la llamada Jefa sí vivió la traición por parte de Nodal, quien ha dicho que ya tenía tres meses separado de ella cuando inició con Aguilar; pero el tarot le ha señalado a Fernando Javier que sí le fue infiel, como le fue infiel a Belinda con ella.