El día de ayer 19 de marzo, la cantante argentina Cazzu encendió las redes sociales tras publicar su nuevo sencillo titulado "Con otra", tema que rápidamente cobro popularidad luego de que los internautas afirmarán que la letra de la canción estaba dirigida a su expareja y padre de su hija, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal y a su actual pareja la también intérprete, Angela Aguilar.

A lo que este jueves, Nodal compartió por medio de sus redes sociales lo que podría ser una respuesta para Cazzu, ya que confirmó que planea lanzar una nueva canción, cuyo nombre ya revelado es "El amigo".

A través de su cuenta de Instagram, el joven artista compartió los detalles de estreno, asegurando que sería hoy mismo, 20 de marzo, que compartiría la canción con sus fans a las 18:00 horas en la Ciudad de México.

Christian ya había publicado hace unos días un pequeño adelanto en sus redes. En el video de blanco y negro se observaba al famoso tomando y cantando parte del sencillo, con temática de despecho.

"De cora, me alegra que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y estás mucho mejor, se te nota y me cuentan", dice la canción. "No es secreto que tú merecías más de lo que te di. Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frustra, hablar de eso no me gusta", canta el yerno de Pepe Aguilar.

"Yo de ese tema no opino, pero ya con los tragos les digo, que él la trata como a una reina, pero ella lo trata como amigo", agrega sobre su rival en el amor.

Se desconoce si el artista se inspiró en algún viejo amor para componer el tema, por lo que sus fanáticos ya esperan ansiosos la versión completa.

Cazzu revienta las redes con su nuevo sencillo

El tema "Con otra" parece estar reflejando en la propia historia de desamor de Cazzu, En el videclip, que fue dirigido por la propia famosa, se narra una historia de venganza, ambientado en el escenario de la cultura popular argentina.

La letra ha generado especulaciones entre los usuarios con frases como "Robado se va lo que robado viene",

"No te deseo el mal, pero él te va a engañar", y "Niña no tengo intenciones de quitártelo", que estarían dirigidos a Ángela.

Durante la polémica que surgió tras la boda de Nodal y la hija menor de Pepe Aguilar, Cazzu compartió públicamente que a pesar de que la pareja sugirió que ella estaba en pleno conocimiento de la relación, no era verdad y se enteró por primera vez de la relación mediante los medios, al igual que el público en general.

Previo a su separación Cazzu también habló con Nodal y lo cuestionó sobre si había alguien más en su vida: "Existió la pregunta: ‘¿hay alguien más?’ y la respuesta fue no".

