Nodal estrena 'Kbrón y medio', y la modelo es idéntica a Cazzu (VIDEO)

¡La espera terminó para todos los fans de Christian Nodal ! El día de hoy el intérprete de “Botella tras botella” estrenó el video oficial de su nuevo tema musical “Kbrón y medio”, y como era de esperarse, las teorías entorno a la letra de su canción ya comenzaron a circular en internet, pues a penas hace unos días se hizo público el término de su relación con la cantante argentina, Cazzu.

La canción retrata la manera en la que el intérprete estaría sobrellevando el desamor lejos de “la mujer que ama”, y asegura que se estaría dando la oportunidad de salir a ser ese “cabr*n” para pasarla bien sin tener que involucrarse sentimentalmente con nadie: