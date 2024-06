Christian Nodal y Cazzu protagonizaron un romance que capturó la atención de redes sociales y medios de comunicación, especialmente tras la noticia de que la cantante argentina esperaba su primer hijo. A pesar de las altas expectativas, la relación terminó abruptamente, rodeada de especulaciones que aún no han sido esclarecidas por los artistas.

Antes de conocer a Nodal, Cazzu compartió sus opiniones sobre las relaciones de pareja en una entrevista con El Mundo. La argentina describió el amor como algo dramático de lo que prefería alejarse: “El amor es un lugar donde uff mucho drama, no quiero”. Además, explicó que muchos hombres se alejaban de ella al descubrir su naturaleza indomable: “Soy muy mía, soy muy difícil de controlar”.

Aunque las razones exactas de la ruptura entre Nodal y Cazzu siguen siendo un misterio, las declaraciones de Cazzu podrían ofrecer algunas pistas. La cantante mencionó que los hombres inicialmente se enamoran de ella, pero luego buscan algo más convencional y menos desafiante.

El Pasado Controversial de Nodal con Belinda

La relación de Nodal con Belinda también estuvo marcada por polémicas. Tras su ruptura, Belinda lanzó una canción que parece aludir a su relación con Nodal, criticando su comportamiento y la falta de respeto hacia su amor. Además, Nodal publicó mensajes privados de Belinda en redes sociales, provocando una reacción negativa y acusaciones de machismo; tales mensajes decían:

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

