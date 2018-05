Noche ecléctica con IAMX

Chris Corner ha pasado por importantes momentos en su vida, la más dura, pero a la vez la que más inspiración le trajo como artista, fue la depresión en la que vivió sumergido por un par años, la cual lo llevó a una fisura emocional y financiera que lo hizo tocar fondo y 'sobrevivir' en el mundo real. El calor de sus padres, el cariño de sus fans, un fuerte tratamiento médico y la música misma, lo hizo encontrar sentido de nuevo a la vida y esta semana se presentó de nuevo en Guadalajara para dejar en claro que malos momentos todos tenemos, pero también todos podemos y debemos levantarnos.

Christopher Anthony Corner es el nombre de quien desde el 2004 es conocido con su proyecto de IAMX, uno que es difícil de catalogar; inspirada en tragedias personales; sonido oscuro, melancólico, recalcitrante, sexual, que con la combinación de bits, secuencias y una batería seca, te estremece de melancolía 'dance' pura.

En esta su segunda visita a la ciudad, había un plus, era ver junto a él a la tatuadora profesional Kat Von con quien recientemente colabora en su última placa discográfica, presentación que finalmente no sucedió, ya que la artista compartió horas antes en sus redes sociales que por su embarazo no podría estar presente.

Era un miércoles atípico en Guadalajara. El C3 Stage tenía dos show esa noche. En la parte superior, en el denominado C3 Rooftop, se presentaban Timo Kotipelto (vocalista de Stratovarius) y Janni Liimatainen (Sonata Arctica) con su proyecto BLACKOUSTIC, y al terminar en la parte de abajo sería el concierto de IAMX, alrededor de las 23 horas, ésto, aunado a la balacera que se desató un par de días antes a tan solo unas cuadras del lugar, fueron factor para que la asistencia fuera de tan solo unas doscientas personas. Sí, pocas, pero con amor devoto por cada una de las canciones entonadas durante la noche.

'Alive in New Ligth', fue la encargada de abrir la noche con tintes teatrales que Corner ofrecía en sintonía con un par de damas encargadas de sintetizadores y bajo y uno más postrado tras la batería. Los cuatro enmarcados por un juego de luces blancas y rojas que se combinaban al compás de cada una de las notas.

La velada siguió con 'Come With Knives,' 'Happiness', 'Stardust' y el repaso de su discografía que incluye su producción más oscura y por momentos depresiva: 'Metanoia', en la que plasmó musicalmente cómo es tocar fondo tras el diagnóstico de insomnio crónico, trastorno depresivo y ansiedad que le fue dictado. En esa época dejó de dormir por semanas enteras, se refugió en casa de sus padres y comenzó a tenerle miedo a su propia música. Vio desvanecer en frente de él su estabilidad económica, su carrera profesional, su vida entera y se sumergió en drogas.

Ahora, años después, se postra sobre el escenario para demostrar que la música es vida y que vale la pena vivir.