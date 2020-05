El productor mexicano Juan Osorio, aseguró que la serie biográfica de Mario Moreno “Cantinflas”, sí se llevará a cabo, pero que sólo puede encarnarlo el actor Diego Luna y mientras no consiga convencerlo, seguirá como uno de sus pendientes más ambiciosos de su carrera, decisión que comparte con Tita Marbez, dueña de la marca de “El mimo de México”.

“Ya hablé con Tita Marbez, ese proyecto es tan delicado y no quiero a nadie más que no sea Diego Luna. Hasta que pase la pandemia, y me siente con Luna y lo platiquemos, veremos qué pasa”, dijo Osorio.

El productor aseguró que es un proyecto muy caro y que se tiene que abordar perfectamente porque se trata de un ícono de la cinematografía nacional, razón del tamaño de la producción.

“Todas las cuestiones económicas son muy delicadas, es un proyecto donde sí se necesitan recursos y si no los hay, mejor no entrarle. No es fácil hacer la historia de un personaje tan popular, tan querido y tan respetado que si no lo haces bien, mejor no”, explicó.

Osorio cuenta con la aprobación de la dueña de la marca “Cantinflas”, Tita Marbez, de hecho, desde que surgió este proyecto, le prestó algunos objetos personales del fallecido comediante, para que fueran parte de la serie.

Sin embargo, Osorio, ya fijó su postura respecto a que es un trabajo para Diego Luna y no hay más candidatos: “Ahí está la historia, la tengo en escaleta, tengo los contenidos, pero, ya llegará su momento. Te juro y te prometo que así sea mi último proyecto, que Dios me permita hacer, pues lo voy a hacer, pero bien”, concluyó.

Anda de “Ambulante”

Mientras pasa la pandemia, Luna está al frente del festival Ambulante, el cual desde el pasado 29 de abril y hasta el 28 de mayo ofrecerá varios documentales. Durante la presentación, tanto Diego como Gael García Bernal —los organizadores desde hace 15 años— ofrecieron mensajes de aliento ante la situación sanitaria que se vive por la pandemia de coronavirus: “Cuando volvamos a las artes, en ese momento vamos a darle vida a algo muy interesante, muy esencial, que es el encuentro entre nosotros y el espacio público. Ahí van a surgir muchísimas conclusiones sobre todo esto que hemos estado viviendo”, manifestó Gael.

Por su parte, Diego agregó que este no es un problema del que unos pueden salir “si no estamos todas y todos ahí (...) Podemos hoy estar haciendo cosas pensando en los demás, estaremos usando bien nuestro tiempo en el confinamiento”, finalizó.

