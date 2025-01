Julio Preciado, ícono del regional mexicano, se presentará en el Auditorio Telmex el próximo 28 de febrero a las 21:00 horas con su espectáculo "Una Leyenda". Este evento marca un momento especial en su carrera, pues será la primera vez que se presente en solitario en este recinto.

En rueda de prensa, el cantante compartió detalles de esta presentación, que promete ser memorable. Preciado destacó que el concierto contará con la participación especial del Mariachi Nuevo Tecalitlán, con quienes fusionará la música de banda y mariachi.

"Por primera vez me presentaré en solitario aquí al Auditorio Telmex [...] Vamos a hacer algo muy padre cantando canciones que grabé con banda y que ahora haré con mariachi. Interpretaré un popurrí de José Alfredo Jiménez para darle a la gente un plus, que no vengan solo a escuchar a Julio Preciado".

El artista explicó que decidió no invitar a amigos del gremio musical, algo que fue frecuente en sus presentaciones durante 2024. En cambio, quiso ofrecer un espectáculo diferente: "No me hubiera costado nada invitar a mi amigo 'El Flaco', 'El Mimoso' o cualquiera de ellos, pero quería fusionar algo aquí en Guadalajara, y creo que lo vamos a lograr con los invitados especiales".

Además del concierto, Julio Preciado adelantó que este año planea relanzar su catálogo musical y publicar temas inéditos.

"Estamos planeando algo. Tengo muchos temas en mi estudio que no han salido por la forma en que la gente consume música hoy en día. Antes se escuchaba el disco completo; ahora las compañías apuestan por canción por canción, lo que hace más complicado sacar un álbum completo".

Este 2025, Preciado celebrará 37 años de trayectoria artística, un camino que lo ha consolidado como una figura fundamental del regional mexicano. Haciendo un repaso de su carrera, recordó los retos que enfrentó al ser uno de los pioneros en el género de banda: "No digo que fui el primero, porque ya había agrupaciones, pero la voz de Julio Preciado como tal impactó desde mi paso por Banda El Limón y más tarde con Banda El Recodo".

También rememoró los momentos inolvidables vividos en Guadalajara, ciudad que siempre le ha brindado un cálido recibimiento. "Creo que no hay otro escenario más grande para mí que el Río Nilo. Guadalajara siempre me trata bien; el año pasado me presenté en Santa María Tequepexpan y estuvo lleno, además de un lunes en las Fiestas de Octubre, donde nos fue súper bien".

Opiniones sobre los nuevos artistas

Al hablar sobre la nueva generación de artistas del regional mexicano, Preciado expresó su respeto, aunque dejó claro que su preferencia se inclina hacia la vieja escuela.

"No tengo nada en contra de nadie, no me gusta lo que hacen, se los digo honestamente, pero yo no tengo nada en contra. Yo creo que el gusto se rompe en géneros, pero a mí lo personal no me gusta, no hablo de la música, si no de las letras y de esa manera de cantar, entre comillas; a mí en lo personal no me aporta nada, con el debido respeto yo me quedo con la vieja escuela. Nuestras voces son naturales, no están arregladas en estudios de grabación"

En cuanto a la posibilidad de colaborar con artistas como Natanael Cano, el cantante fue contundente: "No puedo hacer un dueto con Natanael Cano porque sus rangos vocales son muy ruines. Además, nosotros andábamos en nuestras fiestas, pero estábamos conscientes; ellos no se suben conscientes al escenario". Sin embargo, dejó abierta la puerta a valorar propuestas futuras.

YC