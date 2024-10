"No, no pretendo de ningún modo decir adiós al cine": Martin Scorsese

Martin Scorsese, el reconocido director estadounidense, desmintió rumores de su retiro del cine, asegurando que sigue plenamente comprometido con su arte. En un evento en Turín, Italia, Scorsese confirmó que actualmente está trabajando en una ambiciosa nueva película sobre la vida de Jesús de Nazaret.

"No, no pretendo de ningún modo decir adiós al cine. Aún tengo algunas películas por hacer, espero que Dios me dé la fuerza y el dinero para realizarlas", confesó a los medios en el Museo Nacional del Cine turinés, que le ha entregado su premio 'Stella della Mole'.

Scorsese es homenajeado en el Museo Nacional del Cine turinés, en Italia. EFE/ A. DI MARCO

Scorsese, que el próximo noviembre cumplirá 83 años, explicó que sigue inmerso en su nuevo proyecto sobre Jesús, un personaje que ya abordó en “The last temptation of Christ” (1988). Mientras que su 'biopic' de Frank Sinatra, para el que volverá a contar con Leonardo Di Caprio, "ha sido retrasado", reconoció.

El pasado 31 de enero Scorsese se reunió en el Vaticano con el papa Francisco, mientras preparaba la cinta sobre Jesús, y visitó la Biblioteca Apostólica.

El cineasta visita frecuentemente Italia, la tierra de su abuelo, y reconoció su gusto por "la mezcla entre ficción y documentales", para lo que le gusta pasear por yacimientos arqueológicos. De hecho paralelamente trabaja en un documental sobre los naufragios en la Antigüedad alrededor de la isla italiana de Sicilia, de donde eran sus antepasados.

En su charla en Turín, el realizador de obras del calibre de 'Taxi Driver' (1976), 'Goodfellas' (1990) o 'Gangs of New York' (2002) justificó el recurso a escenas de violencia porque eso, a su parecer, "forma parte de lo que somos" como humanos.

"No somos violentos de forma intencionada y no se puede celebrar la violencia, pero no podemos negar que forme parte de nuestra esencia", alegó.

Asimismo habló de su frecuente presencia en las nuevas redes sociales como TikTok, donde suele aparecer en los vídeos de su hija Francesca, y valoró las ganas de comunicación de sus usuarios.

Para el director de otras cintas como 'The Aviator' (2004) o 'The wolf of Wall Street' el "cine continúa desarrollándose y todavía está en su época de infancia".

"Lo que conocimos hace cien años ha cambiado completamente y ahora se puede ir en cualquier dirección. Desconozco hacia dónde vamos" , reconoció.

