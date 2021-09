“No fue mi culpa México”, historias inspiradas en casos reales

En México y América Latina una de las problemáticas sociales más latentes son los feminicidios, a diario se cometen asesinatos en contra de mujeres de distintas edades, clases sociales y profesiones. Los movimientos feministas han sido pieza clave en evidenciar esta realidad caótica que ha sido normalizada por la población y donde el machismo es el principal protagonista.

Tomando este contexto es que crearon la serie “No fue mi culpa México”, la cual podrá verse a partir de hoy en Star+, plataforma de streaming de The Walt Disney Company Latin América.

Esta es una producción realizada en tres versiones locales (México, Colombia y Brasil), y presenta 10 feminicidios basados en hechos reales. Es desarrollada por BTF Media y protagonizada por: Paulina Gaitán, Giovanna Utrilla, Vicky Araico, Damián Alcázar, Raúl Méndez y Gonzalo Vega Jr., entre otros histriones.

Para conocer a fondo este proyecto, EL INFORMADOR sostuvo entrevistas con algunos de sus protagonistas, como Vicky Araico quien compartió que: “Como actriz fue una bendición hacer este trabajo al lado de actores con mucha trayectoria y muy talentosos. Por la historia y por lo que implica, también es una bendición tener la oportunidad de poner tu trabajo al servicio de historias que merecen ser contadas para dar luz a una nueva perspectiva, a un entendimiento nuevo y que podamos cambiar nuestra forma de ver la realidad y de apoyar a quienes también se encuentran en situación de víctima y no saben qué hacer, cómo comportarse o incluso detectar estos focos, estas alarmas tempranamente, para poder tomar acción y que las víctimas salgan de ese sitio y busquen la ayuda que se requiere”.

Por su parte, para Raúl Méndez, integrar este proyecto es darse cuenta de la dura realidad que se vive más allá del oficio de ser un contador de historias. “Lo digo a título muy personal, creo que los actores de pronto nos hemos sumergido demasiado en un mundo narcisista de las redes sociales, estamos tan preocupados solamente de la atención que se tiene a partir de los seguidores o de los likes y comentarios, y creo que nuestra responsabilidad como actores es mucho mayor que eso, por lo tanto para mí estar en una serie como ‘No fue mi culpa México’ es de suma importancia, porque lo pienso no solamente por la gente que el día de mañana pueda ver la serie, porque también si el día de mañana yo tengo una hija, me gustaría que pudiese generarle a ella un cambio, para que no tenga que preocuparse por este tipo de circunstancias”.

Vicky interpreta a una madre que busca a su hija desaparecida y ligada a un narcotraficante; sin embargo, lo que recalca esta madre es que no se debe estigmatizar a su hija por la relación que tuvo, pues eso es independiente al hecho de que nadie tiene porque violentar a una mujer y después borrarla de la vida diaria. En ese tenor considera que entra el concepto de la revictimización, donde las autoridades son las encargadas de hacer sentir culpables a las víctimas por lo sucedido, y es justo en ese punto donde entra el personaje de Raúl, quien encarna a un policía que investiga las desapariciones.

En la imagen, sosteniendo una foto, vemos a Paulina Gaitán, quien da vida a “Mariana”. ESPECIAL/Star+

Una generación que no se queda callada

Por otro lado, los actores Gonzalo Vega Jr. y Giovanna Utrilla son parte de una nueva generación que no se queda callada ante las problemáticas sociales que enfrentan; también conocida como la “generación de cristal”, la cual todos los días se cuestiona sobre los aspectos que tiene que ver con la violencia o el machismo que han sido normalizados en la vida diaria.

En la trama, Gonzalo y Giovanna interpretan a una pareja, que luego de una discusión ella desaparece, y su hermana (Paulina Gaitán), comenzará a buscarla.

“Yo estoy muy agradecido con este proyecto, porque hay muy pocos. Creo que el contenido de este tipo vale la pena, tanto para nosotros como actores, como para los productores, escritores, medios de comunicación y espectadores. Creo que es un contenido que importa verlo y que puede aportar su granito de arena para lograr un cambio real”, expresa Gonzalo, quien resalta que ser parte de la serie le dejó un aprendizaje: “Darme cuenta de lo que hago mal y responsabilizarme por eso, e intentar compartirlo con los hombres con los que convivo, intentando hacer un cambio, dejar de reírme de lo que todos nos reímos, dejar de hacer los chistes que hacemos y dejar de culpar a quien no es culpable”.

Finalmente, Giovanna señala que la experiencia de esta serie fue inolvidable: “Agradezco cada minuto que estuve en este proyecto. Hubo muchísimo trabajo, fue de mucha información, trabajo de mesa y pláticas con las directoras”.

Para ella fue volver a experimentar cómo las mujeres son vulneradas en el día a día, “en mi propia experiencia, el salir con miedo a la calle, no poder usar una falda porque ya te están diciendo de cosas, o ni siquiera salir con tus amigas a un antro a tomar porque ya te dicen ‘fácil’ y te ven como alguien vulnerable”. Reitera que el trabajo para la serie fue difícil por el contexto que presenta, pero también fue importante por las lecciones aprendidas.

