“Ninis” y la insoportable idea de crecer

Este jueves 7 de abril a través de la plataforma HBO Max, se estrena la serie “Ninis”, un proyecto que se desarrolla bajo el formato de sitcom (comedia de situación), el cual tiene como protagonistas a: Natalia Téllez, Jesús Zavala, Oka Giner, Gonzalo Vega Jr. y Ruy Senderos, quienes en entrevista para EL INFORMADOR, hablan sobre los retos de desarrollar una historia que requiere de un ejercicio coreográfico y de complicidad para que la comedia se dé de manera natural.

“Estamos muy emocionados, fue un proceso complicado, justo porque el sitcom no se hace tanto en México, menos de la manera en la que lo hicimos, de la forma más purista, basados completamente en el texto, en la comedia de situación, en comprender quién es mi personaje y que de ahí pueda ser chistoso sin que tengas que estar improvisando y metiendo cosas, porque el ritmo tiene que ser muy exacto”, comparte Natalia.

Recuerda que como actores, para este proyecto el trabajo de mesa lo hicieron al mismo tiempo que filmaron, “eso fue aterrorizante, muy extraño y complicado, pero creo que el resultado sí es una comedia distinta”. En ese sentido también, coincide Oka: “Esto te habla de mucho compañerismo y mucha bondad en escena, porque algo que nos recalcaban era no improvisar, porque la comedia tiene un problemita, que cuando escuchas una risa, te engolosinas y quieres ser gracioso, quieres meterle de tu cosecha”, por lo que les pedían que confiaran en el texto. “Entonces, al momento de entrar a escena, sabemos que el chiste lo tiene uno de los compañeros y lo estamos apoyando para que él lo remate, y caiga el chiste y vaya a dónde tiene que ir”, así entre todos, resalta Oka, se ayudan a brillar.

“Ninis” consta en su primera temporada de 10 capítulos y narra la historia de cinco amigos cuya vida es pretender estudiar o trabajar para lograr lo máximo con el mínimo esfuerzo. Todo parecía indicar que los “Ninis” se saldrían con la suya, hasta que se ven en la necesidad de pagar renta, pelearse por un pedazo de pizza, emprender un negocio de manera fallida o cuidar al hijo de su jefe, entre otras situaciones más.

Por su parte, Gonzalo comparte que es una comedia que genera empatía porque cualquiera puede sentirse identificado; por ejemplo él, desde lo particular, ha pasado por momentos de no saber qué rumbo o decisión tomar, pero que sabe que todo es parte de un proceso de vida por donde todos pasan.

Oka Giner. La actriz ganó popularidad tras participar en la serie de televisión mexicana “Gossip Girl: Acapulco”. Cortesía/ HBO

“En mi caso, como artista, todos pasamos siempre por un momento que dices, ‘¿y ahora qué? No tengo trabajo, llevo 15 castings en dos meses y por qué no me estoy quedando, todo el mundo tiene trabajo, pero yo no’. Entonces, hay que aprender que no te tienes que comparar, y que si estás haciendo lo que te gusta y lo estás haciendo bien, ya llegará (la oportunidad), es no desesperarte, y sobre todo en ‘Ninis’ ellos que son jóvenes, pues sientes que te ahogas, que estás creciendo, pero debes entender que los malos momentos pasan”.

Por su parte, Jesús Zavala, destaca que “Ninis” es un proyecto con un lenguaje fresco: “Estamos haciendo un concepto distinto, una apuesta contrastada de lo que se ha estado haciendo últimamente, con un lenguaje fresco y un formato nuevo para nosotros como mexicanos”, además, reitera que la serie toca temas muy actuales, “ojo, no es una crítica generacional, simplemente estamos retratando situaciones, porque el término ‘Ninis’ existe de hace 15 años para acá, pero todos en diferentes ocasiones hemos pasado por este trance de encontrar tu identidad, qué quieres hacer y a qué te quieres dedicar, es un lenguaje universal en ese sentido, y es para todas las generaciones”.

Finalmente, Ruy acota que el título de la serie no va en un sentido negativo, “habla de una etapa que a todos nos toca, por gusto o por obligación, porque te quedas sin trabajo, porque llega una pandemia o porque tú decides cambiarte de carrera o salirte de tu chamba. ‘Ninis’ es quitarle esta acepción negativa y alejarse del tabú, porque ser ‘nini’ es parte de nosotros”. Además, subraya que el sitcom que están haciendo tiene un lenguaje muy local. “Entonces, las situaciones por las que pasan estos ‘ninis’, son por las que tú has pasado desde tu cultura latinoamericana y mexicana”.

¿Quién es quién en “Ninis”?

Ruy Senderos. El actor interpreta a “Rodri”: “Es el nini de oro, es el más grande de todos, vive en la eterna tarea de acabar su tesis para por fin entregarse a la vida adulta”.

Jesús Zavala. El tapatío da vida a “Chesca”: “Él funciona como la mente malvada de este grupo; es un chico fashionista, egoísta y narcisista”.

Oka Giner. La actriz es “Vale” de Chihuahua: “Es una chica ordenada y perfeccionista que trabaja en Recursos Humanos de freelance”.

Gonzalo Vega Jr. Da vida a “Morales”: “Es el estereotipo del ‘godín’ joven que va a trabajar para poder cobrar porque no disfruta su empleo. Es un joven que busca su identidad, y en algún momento llegará ‘Vale’ y le moverán su mundo”.

Natalia Téllez. La actriz es “Rebeca”, la casera y habitante del departamento donde viven los “Ninis”: “Es una nini exagerada y emocional, refugiada en ‘las modas’ y en los ‘trends’ del internet”.

MQ