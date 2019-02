Ninel Conde tiene su testamento listo por si le pasara algo

Como empresaria y actriz, Ninel Conde sabe que debe tener sus cosas en orden. Si algo llegara a ocurrirle, dice, ni su hijo ni sus seres queridos quedarían desprotegidos.

"Yo sí tengo mi testamento y es bien importante que toda la gente lo tenga porque no sabemos qué va a pasar mañana, y si tienes hijos más. Cuando tienes -gracias a dios- algún bien, hay que tener las cosas en orden, yo ya tengo listo el albacea, mis hermanos, todo eso ya lo tengo listo para que no nos dé un golpe ningún chacal", dijo este martes al presentar su línea de ropa.

Recientemente, también dijo que está considerando el convertirse en madre nuevamente para darle un hermanito a su hijo Emmanuel, ya que todos los días él le dice que quiere uno.

"Sí quiero pero nomás quiero", compartió a la prensa. Lo que sí señaló es que en caso de animarse o de que su hijo la convenza, sería un bebé adoptado que se uniría a la familia.

Ninel es madre de dos Sofía Telch Conde y Emmanuel.

Su línea de ropa, Fashion Boutique By Ninel Conde tratará de marcar la diferencia con tallas extra grandes para que sus seguidoras "curvas" puedan lucir sus modelos sin ningún problema.

"Hay hasta 8XL. Cuando saqué por primera vez la faja me dijeron que no les quedaba la XL, sobre todo en EU me pedían mucho la faja, allá tienen harta curva mis seguidoras", expresó.

JB