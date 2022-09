Ninel Conde: Contenido exclusivo en OnlyFans tiene "límites"

A unos meses de que Ninel Conde diera a conocer que se inscribió a la plataforma OnlyFans para vender contenido exclusivo a sus seguidores, la famosa reapareció para decir que no enseñará "el tesorito". Fue durante una conferencia de prensa, donde "El Bombón Asesino" contó que está feliz con la respuesta que ha tenido por parte de sus suscriptores en esta página.

"No sé qué decir, me ha ido muy bien y muy contenta, los fans son súper lindos", comenzó a decir. En este sentido, la también cantante apuntó que las fotos un poco subidas de tono que publica son para seguir conectada con su público, pero ahondó en que pone límites. "Se les da contenido exclusivo, que es lo que piden, obvio no todo porque quieren el pastel completo y no mis chavos, pero sí es una comunidad linda", destacó.

Afirmó que tiene un año soltera y que goza de esta parte de su vida: "Estoy sola desde hace un año, he aprendido a estar conmigo y no pasa nada, ya llegará el indicado y no es fácil. Una mujer exitosa, fuerte, independiente, no es tan fácil que le lleguen a la talla, pero bueno, por ahí debe de estar".

FS