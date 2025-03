'Nine Bodies in a Mexican Morgue', el nuevo thriller que llega a MGM+

Nueve pasajeros que nada tienen que ver entre sí pronto tendrán que enfrentarse al destino y hacer lo posible para sobrevivir luego de que el avión en el que viajan desde Guatemala a México se precipite en lo profundo de una inaccesible selva en México. Los nueve resultan ilesos tras el accidente, pero las cosas cambiarán cuando comiencen a ser asesinados, uno a uno , lo que desencadenará el drama, el misterio y la carrera contrarreloj de la supervivencia.

"Nueve personas sobreviven a un accidente aéreo en la jungla mexicana, pero no saben que un asesino ronda entre ellos. Nueve días más tarde, sus cuerpos son recuperados por el ejército mexicano; uno de los pasajeros está perdido. ¿Pero quién?", reza la sinopsis oficial.

Con una producción británica-estadounidense, y creada por Anthony Horowitz, "Nine Bodides in a Mexican Morgue" -Nueve cuerpos en una morgue mexicana- llega a MGMT+ con un thriller cargado de acción y de suspenso. En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, el actor español Horacio Colomé, quien participa en este nuevo drama, comparte sus experiencias en el rodaje, y lo que podemos esperar de esta serie que de seguro enganchará a los fanáticos del misterio.

Un thriller que atrapará a los suscriptores

Horacio Colomé, si bien nació en España, tiene residencia en México, por lo que ya ha trabajado con anterioridad en proyectos en nuestro país como "Los ricos también lloran", y "Si nos dejan". Su naturalidad en el acento y talento lo llevaron a conseguir el papel de "Ramírez", un operador de radio del ejército mexicano que estará en contacto con los sobrevivientes tras el accidente aéreo.

"Estoy muy contento porque es un thriller de una plataforma nueva de la Metro-Goldwyn-Mayer(MGM+)que está también dentro de Amazon, y es una coproducción de Estados Unidos con Inglaterra. Trata de un accidente aéreo que lleva la muerte en una selva mexicana. Yo interpreto a un operador del radio que se llama Ramírez, del ejército mexicano. No es el típico thriller donde hay un accidente aéreo y luego asesinatos; es un guion que está muy bien escrito y la verdad atrapa mucho, así que estoy muy contento", dijo el actor.

Si bien "Nine Bodies in a Mexican Morgue" está ambientada en una selva en México, lo cierto es que la serie fue rodada en su totalidad en España , en concreto, en la isla de Tenerife. Esto representó para Horacio un acercamiento a México, país donde ha trabajado en varias producciones, y que tiene un sitio especial en su corazón.

"Como trabajo mucho entre México y España, me están agarrando para personajes mexicanos, y estoy coincidiendo con directores mexicanos, compañeros mexicanos, y aunque esté en Canarias, puedo sentirme cerca de México otra vez. Tuve que investigar cómo funciona la policía y el ejército en México, que es muy diferente a España. Fue un reto muy lindo porque tengo compañeros mexicanos que estuvieron en el ejército y me contaron muchas cosas. En mi caso mi personaje es un operador de radio y tuve que estudiar mucho sobre las comunicaciones de radio porque son todas muy técnicas, y aprender eso fue un reto muy grande, pero muy lindo a la vez".

Horacio Colomé reafirmó su cariño por México, con "Nine Bodies in a Mexican Morgue", apreciando que lo busquen para interpretar personajes originarios de nuestro país.

"Me dio la sensación -como la parte mía es con el ejército mexicano-, estando filmando en una isla que se llama Tenerife, en Canarias, sentí que estaba en México. Porque eran todos compañeros mexicanos y estaba la bandera de México. Así que sentirme tan cerca estando tan lejos fue muy bueno", finalizó el actor.

Nine Bodies in a Mexican Morgue está disponible en MGM+ o a través de Amazon Prime Video ; no te pierdas la oportunidad de ver esta serie de drama, misterio y suspenso en la que no dejarás de verla hasta que se resuelva el misterio de los asesinatos en la jungla mexicana, y de cada personaje luchando por escapar con vida antes de que sea demasiado tarde.

