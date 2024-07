Nietos de Vicente Fernández lanzan nueva cafetería en Jalisco: ¿Dónde y cuánto cuesta?

Los nietos del "Charro de Huentitán" apuntan por expandir la dinastía Fernández con el lanzamiento de su nueva sucursal de su cafetería: Café Bro's Company.

Vicente IV y Ramón, nietos del cantante mexicano Vicente Fernández, cuentan con un lugar donde el café y los bagels son los protagonistas, además de fusionar su amor por el beisbol.

Este lugar tiene un de barra de café casual de estilo industrial con toques charros, además de incluir una silueta del patriarca Vicente Fernández en luces neón , lo que ha generado que sea un lugar concurrido con más de 31 mil seguidores en Instagram, entre ellos famosos como Christian Nodal, Vicente Fernández Jr, Alejandro Fernández, Nicola Porcella, entre otros que lo han visitado en la perla tapatía.

 

¿Cuánto cuesta comer en Café Bro's Company?

Además de ofrecer una extensa variedad de café caliente, entre ellos el hazelnut latte, flat White o macchiato, también se especializan en Cold Brew de su propia marca Wake Up and Cold Brew , una bebida de café fría que no solo se trata de que el café se haya dejado a enfriar, sino que su extracción ha sido hecha en frío; entre ellas ofrecen sabores como coco, vainilla, caramelo y el original.

Para las opciones de comida esta cafetería ofrece sus famosos bagels, entre los más populares se encuentra el "Mamalón" que lleva papa hashbrown, tocino, salchicha, queso y la salsa de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Café Bros Company (@cafebrosco)

Sin embargo, también se puede encontrar variedad de comidas como sándwiches de pavo o chilaquiles, por lo que los precios en el caso de la comida pueden variar entre 220 a 290 pesos por persona , mientras que para las bebidas de café va desde los 75 hasta los 110 pesos .

Todos sus productos se encuentran disponibles en cualquiera de las sucursales y en su tienda en línea.

Anteriormente contaban con solo su sucursal original que está ubicada en avenida Patria 1891, Kiosko 01, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, mientras que ahora Café Bro's Company también se encuentra en su nueva sucursal en avenida Providencia 2571A, Providencia, Guadalajara, Jalisco .

Como se mencionó anteriormente, Café Bro’s Company cuenta con su lugar en el ámbito deportivo con su equipo de Baseball, Café Bro’s Baseball , una idea liderada por Vicente IV y su cuñado, Marcelo Garza, que han sido invitado a encuentros de exhibición en las ligas de la estatal de Chihuahua y Nayarit.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arrieta (@arrietamx)

MQ