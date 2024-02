¿Nicki Nicole uso ChatGPT en su mensaje de ruptura con Peso Pluma?

Luego de que la cantante argentina Nicki Nicole, confirmara su ruptura con Peso Pluma, la expareja se vio envuelta en el ojo público. Todo ocurrió cuando en redes sociales circuló un video en el que se ve al cantante mexicano de la mano de otra mujer.

Al respecto, las especulaciones sobre una supuesta infidelidad comenzaron a circular en redes, pero no se confirmó hasta que Nicki Nicole borrara sus fotos con Peso Pluma y publicara en Instagram un mensaje en el que confirmara la ruptura por infidelidad.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki".

Después de esto, los internautas reaccionaron de diferentes maneras, algunos mostrando su apoyo a la cantante de 23 años, mientras que otros sospechaban de la veracidad de la relación.

Y aunque ya pasaron dos días del mensaje publicado por Nicki, en esta ocasión volvió a ser tendencia después de que un usuario en X (antes Twitter) se diera cuenta que supuestamente el mensaje había sido redactado con ChatGPT.

¿Nicki Nicole uso ChatGPT?

Un usuario en X acusó a la cantante argentina de usar ChatGPT para redactar su mensaje. De acuerdo con el ejercicio realizado por el usuario, en el prompt del chatbot de OpenAI colocó: "Genera una frase sobre cuando no hay respeto en una relación y por eso prefieres irte de ahí".

El supuesto resultado que arrojó ChatGPT fue: "El respeto es una parte indispensable del amor. Aquello que se ama, se respeta; y lo que se respeta se cuida. Cuando no hay cuidado ni respeto, yo no me quedo. En ese punto, prefiero alejarme".

Aunque el mensaje de Nicki Nicole no es exactamente el mismo que dio como resultado ChatGPT, el usuario argumentó que la cantante cambió el texto a sus propias palabras y solo agregó su firma al final.

Pero ¿qué tan real es la afirmación que hace el usuario de Twitter?

En Tech Bit hicimos la prueba colocando el mismo prompt que colocó el usuario en ChatGPT en la misma versión que él lo hizo, es decir, GTP 3.5, lo intentamos varias veces (10, concretamente) y como ya sospechábamos, no brindó el mismo resultado.

¿ChatGPT puede dar la misma respuesta a los usuarios?

Una de las cualidades de ChatGPT es que sus respuestas se generan con base en diferentes factores como el tipo de instrucción que le des, las señales contextuales y demás elementos, por ende, no brinda respuestas uniformes a los usuarios.

"ChatGPT no necesariamente da las mismas respuestas a preguntas similares. Si bien puede generar respuestas similares en naturaleza o contenido, no se garantiza que produzca respuestas idénticas. Esto se debe a que las respuestas de ChatGPT se generan dinámicamente en función de la entrada que recibe, y sus resultados pueden variar dependiendo de factores como la redacción específica del mensaje, el contexto proporcionado y los procesos internos del modelo", informa ChatGPT.

Lo que sí pueden lograr los usuarios es solicitar una revisión de sus respuestas para obtener resultados más personalizados. Para ello pueden ajustar el tono, el estilo, la complejidad, longitud, etcétera.

En este contexto, es casi imposible que Nicki Nicole y el usuario de X hayan recibido la misma respuesta al dar la indicación a ChatGPT.

NA