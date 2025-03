Este 2025 se cumplen 70 años de Pedro Páramo, la novela que consagró a Juan Rulfo como una de las voces más influyentes de la literatura hispanoamericana. En el marco de esta conmemoración, el Festival Rulfiano de las Artes (FERA) y Netflix han unido esfuerzos para fortalecer el panorama cinematográfico del sur de Jalisco a través del programa Horizonte Cinematográfico Rulfiano.

En colaboración con Filma Jalisco y el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, esta iniciativa busca descentralizar la producción cinematográfica en el estado, acercando oportunidades de formación y desarrollo a cineastas de la región. Como parte del programa, se proyectará la nueva adaptación cinematográfica de Pedro Páramo, además de ofrecer talleres y actividades formativas para creadores emergentes.

El Festival Rulfiano de las Artes se llevará a cabo del 12 al 18 de mayo en Sayula, Jalisco.

Para Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, esta iniciativa representa un paso importante para ampliar el acceso a la producción cinematográfica en el estado:

"Jalisco no es solamente uno, hay muchos jaliscos. Tenemos todas las locaciones: la playa, el bosque, la ciudad. Pero también hay una visión particular. Gracias a Rulfo, mucha gente conoce Jalisco antes de venir, pero no conoce Zapopan o Guadalajara; conoce el sur de Jalisco, Sayula, la frontera con Colima. Para mí es fundamental descentralizar el cine, que no solo sea Guadalajara, Zapopan o Puerto Vallarta. Esta iniciativa me voló la cabeza, porque Netflix la está apoyando con una visión sumamente localista. Habrá que ver qué productos cinematográficos salgan de ahí".

Tavares destacó que el programa no solo beneficiará a cineastas con experiencia, sino también a jóvenes que podrían tener en esta iniciativa su primer acercamiento con el cine. "Eso también me emociona: que sea para los chavos que llegan con inquietud, que quizá sea su primer contacto con el cine. Ahí tenemos que trabajar un montón".

Un espacio de formación para nuevas voces

Uri Espinoza de los Monteros, co-director del Festival Rulfiano de las Artes, detalló los principales ejes del evento.

"La primera actividad será la proyección de Pedro Páramo en dos funciones especiales: el 16 de mayo en San Gabriel y el 17 de mayo en Sayula, ambas en plazas públicas y con la presencia de parte del elenco y equipo de producción".

Uno de los programas centrales es el Semillero Cinematográfico Rulfiano, un espacio formativo dirigido a mayores de edad del sur de Jalisco y Colima. Los 20 seleccionados recibirán un curso propedéutico en línea antes del festival y, durante el evento, participarán en un taller presencial impartido por docentes del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara.

"Las materias abordarán diversas etapas de la producción cinematográfica: Generando historias, Encuadrando miradas, De la idea a la acción y Cosechando historias. Además, se otorgará un premio de 50 mil pesos al mejor proyecto desarrollado dentro del programa y una beca para cursar un diplomado en cine", señaló Espinoza de los Monteros.

Adicionalmente, habrá un taller de proyectos cinematográficos en desarrollo, dirigido a cineastas de todo Jalisco. Diez seleccionados recibirán asesoría para el desarrollo de proyectos de ficción, documental, animación o experimental, siempre vinculados temáticamente al sur de Jalisco. Este programa otorgará un estímulo de 75 mil pesos al mejor proyecto.

El programa también incluirá masterclass abiertas al público, con temas como construcción de personajes, narrativas locales con impacto global, producción creativa y estrategias de distribución en festivales.

"Todos los seleccionados tendrán cubiertos los gastos de hospedaje, alimentación y transporte desde su lugar de origen,” destacó Espinoza de los Monteros".

Cultura en las calles: la esencia del Festival Rulfiano

Para Mauricio Munguía Anaya, también co-director del festival, uno de los grandes aciertos del evento ha sido mantener las actividades en espacios públicos y gratuitos.

"Nos gusta hacer cultura en las calles, en las plazas. Si hay un sitio que es público y común a todos, es ese. No encerramos las artes en un auditorio porque queremos que la gente lo sienta propio. Desde 2017 hemos trabajado en que la sociedad haga suyo el festival, y lo hemos logrado".

Además, Munguía Anaya adelantó que en esta edición participará Juan Villoro, y que están en busca de recursos para traer a una cantante de primer nivel.

"Queremos fortalecer la zona rulfiana: Sayula, San Gabriel, Apulco, Tuxcacuesco. Expandiéndonos a todo el sur de Jalisco y Colima, porque somos una misma región. La identidad de estas tierras merece ser conocida en toda la República y el mundo".

El legado de Rulfo y el cine como herramienta de identidad

Para Juan Carlos Rulfo, cineasta e hijo de Juan Rulfo, Horizonte Cinematográfico Rulfiano representa una oportunidad única para fortalecer la identidad cultural de la región.

"Esta es la primera vez que logramos consolidar un esfuerzo para llevar a una región concreta el conocimiento de la imagen. Mi padre siempre hubiera querido que su obra sirviera para homenajear nuestras raíces personales. Pedro Páramo, El llano en llamas, Luvina… No son solo cuentos, son destilados esenciales de la vida en el sur de Jalisco".

El cineasta destacó la importancia de reconectar a las nuevas generaciones con su entorno.

"Vivimos tiempos de desarraigo, y lo que nuestras nuevas generaciones necesitan es enraizarse, conocer su tierra y sus historias. Hacer cine regional es volver la mirada a la tierra, al viento, a la luz, a la gente"

En este sentido, considera que Horizonte Cinematográfico Rulfiano es una propuesta sin precedentes en el país.

"En todo México no hay algo así. Es un privilegio para Jalisco tener esta infraestructura. Aquí no solo es el cine apoyado por la Federación; es local, es más local que nunca. ¿Qué mejor homenaje para mi padre que explorar nuestra tierra, nuestra gente y nuestro lenguaje? Conocer nuestras historias puede convertirnos en mejores personas. Eso decía mi padre, y yo creo que tenía razón".

