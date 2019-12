Netflix quiere arrasar con los Golden Globes

Netflix fue la compañía que más nominaciones recibió en los Golden Globes 2020. En total, contando cine y televisión, obtuvo 34 nominaciones. “Marriage Story” fue nominada en seis categorías, siendo así la cinta más nominada este año.

“The Irishman”, también de Netflix, empató con “Once Upon a Time… in Hollywood” de Quentin Tarantino como la segunda película más nominada; ambas obtuvieron cinco nominaciones. “The Two Popes” y “Dolemite Is My Name” también fueron nominadas.

“The Irishman”. Martin Scorsese (a la derecha) con los actores Robert De Niro y Joe Pesci. Scorsese fue nominado como Mejor director por este filme. AP

En el campo de la televisión, las series “The Crown” y “Unbelievable” de Netflix recibieron cuatro nominaciones cada una, empatando con “Chernobyl” de HBO por la mayor cantidad. “The Kominsky Method” y “The Politician” de también recibieron nominaciones para Netflix.

No solo hubo buenas noticias para Netflix, pues las plataformas de streaming dominaron las nominaciones. HBO obtuvo 15 en televisión, gracias a series como la ya mencionada “Chernobyl”, “Barry” y “Big Little Lies”. Amazon recibió cinco por series como “Fleabag” y “The Marvelous Mrs. Maisel”, y tres más por películas como “The Report”. Hulu también estuvo presente con cinco nominaciones por las series “Catch-22”, “The Act” y “Ramy”.

Apple obtuvo sus primeras nominaciones a los Golden Globes gracias a “The Morning Show”, la serie exclusiva de Apple TV+. Fue nominada en dos categorías: Mejor actriz en una serie de drama (Jennifer Aniston y Reese Witherspoon) y Mejor serie de drama.

“Marriage Story”. Es la película de Netflix que encabeza las nominaciones a los Golden Globes, con seis, incluyendo Mejor actriz para Scarlett Johansson. AP

Antonio Banderas se apunta para Mejor actor

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), reveló mediante su página oficial que la categoría de Mejor actor destaca la presencia de Antonio Banderas, nominado por la cinta de Pedro Almodóvar, “Dolor y gloria”; completan la lista Joaquin Phoenix, por “Joker”; Christian Bale, “Ford V Ferrari”; Adam Driver, “Marriage Story”; Jonathan Pryce, por “The Two Popes”.

En la categoría de Mejor actriz están nominadas Scarlett Johansson, por “Marriage Story”; Charlize Theron por “Bombshell”; Cynthia Erivo, por “Harriet”; Renée Zellweger, por “Judy”; y Saoirse Ronan, por “Little women”.

En la categoría de Mejor actor de reparto, se encuentra Brad Pitt, por “Once Upon a Time… in Hollywood”, donde comparte nominación con Tom Hanks, por “A beautiful day in the Neighborhood”; Anthony Hopkins por “The Two Popes”; Al Pacino y Joe Pesci, por “The Irishman”.

Como Mejor director están nominados Bong Joon-ho, por “Parasite”; Sam Mendes por “1917”; Todd Phillips, por “Joker”; Martin Scorsese, por “The Irishman” y Quentin Tarantino, por “Once Upon a Time… in Hollywood”.

“The Morning Show”. Apple TV+ tuvo sus primeras nominaciones a los Golden Globes. En la foto, Reese Witherspoon en una escena de esta serie que le permite estar nominada como Mejor actriz en una serie de drama. AP

Agéndalo

La 77 entrega anual de los Golden Globes se llevará a cabo el 5 de enero de 2020 en Beverly Hills, California. Estos premios son considerados como la antesala al Oscar y en esta ocasión serán conducidos por el actor Ricky Gervais.