Guerra de vecinos es la serie de comedia mexicana original de Netflix, que ya se puede ver en la plataforma desde el pasado 7 de julio, la cual ya se encuentra entre las primeras 10 series más vistas de la plataforma.

La comedia, creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, es protagonizada por Vanessa Bauche y Ana Layevska, quienes dan vida a Leonor y Silvia, dos mujeres y madres de familia, que se enfrascan en una lucha de poder desde sus clases sociales.

Cuando Leonor conoce a Silvia se ven en una situación en la que se enfrentan, y en consecuencia, Leonor se queda con el boleto de una rifa, que resulta ganador, el premio es una casa en un fraccionamiento de lujo. De esta manera, Leonor y su familia se mudan a la exclusiva colonia, en la que se reencuentra con Silvia como su vecina. A partir de entonces, se enfrascan en una serie de constantes enfrentamientos, en los que lucharán por lo que cada una cree que es lo mejor para su familia.

Las clases sociales son una realidad y siempre serán un tema del cual hablar, pero Guerra de vecinos a través de cada capítulo recuerda al espectador por medio de momentos con humor y situaciones conmovedoras, que todos pertenecemos a la misma especie, todos somos seres humanos, y aunque cada uno es único e irrepetible, muchas personas coinciden en la forma de pensar y de actuar, independientemente de su estatus social.

La serie filmada en la Perla Tapatía el año pasado, se integra por ocho episodios de aproximadamente 30 minutos, en la que se pueden ver las calles de Guadalajara y Zapopan.

Y para conocer un poco más sobre la serie, Mark Tacher y Pascacio López, hablaron en entrevista sobre sus personajes y su participación en Guerra de vecinos.

Mark Tacher es Ernesto en Guerra de vecinos. CORTESÍA/Netflix.

Mark Tacher es Ernesto Espinoza, esposo de Silvia

¿Cuál fue tu mayor reto como actor al interpretar a Ernesto?

“Representar a estar persona de clase alta, despreocupada de la vida, casi ya pre-retirado, porque todo lo que hace lo hace bien, le va muy bien, no tiene problema de nada, no tiene deudas, entonces si es un reto el tener esa parsimonia de cómo llevar la vida, de cómo hablar, para él todo es completamente superfluo, es tranquilidad, todo tiene una solución, me encantaría poder tener siempre como esa palabra fácil que tiene Ernesto, esa es la parte más difícil del personaje”.

¿Qué fue lo que detonó que dijeras “sí” a tu personaje, a trabajar en este proyecto?

“En mi caso fue la comedia, hacer este tipo de comedia me parece sensacional, de la mano de Fer y de Caro, no tuve la menor duda de que iba a ser espectacular; cada libreto era un gozo y morirse de la risa de la situación que estaba pasando en ese papel. Yo me lo llegaba a imaginar en escena con los grandes directores que tuvimos, y eso era un jolgorio, era muy divertida, y la verdad, eso fue lo que me hizo pensar en absolutamente sí al personaje, además de los compañeros actores que yo ya sabía de uno que otro”.

Pascacio López es Genaro en Guerra de vecinos. CORTESÍA/Netflix.

Pascacio López es Genaro López, esposo de Leonor

¿Cuál fue tu mayor reto como actor al interpretar a Genaro?

“Genaro es de la familia de clase baja o pobre, lo corren del trabajo, anda buscando empleo, siempre busca qué hacer, se las ingenia de mil y un oficios; Genaro es una persona noble, amoroso, protector de su familia, está en pro del feminismo, de unir a las mujeres, tiene muchas ideas, es muy creativo y siempre ha creído que tiene que encontrar a alguien que crea en sus ideas hasta que se encuentra con Ernesto y hacen un gran equipo, porque siente que es su complemento y sabe que él lo va a llevar al éxito. El reto, en mi caso, es interpretar a personajes en comedia, porque es muy distinto a lo que regularmente hago, me dan villanos, matones y todo, entonces es como el reto personal. Espero que le guste mucho a la gente la serie, porque está hecha con todo el corazón”.

¿Qué fue lo que detonó que dijeras “sí” a tu personaje, a trabajar en este proyecto?

“Yo he trabajado como en ocho proyectos con Fernando Sariñana y Carolin Rivera, desde hace como 10 años, he hecho películas y series con ellos, y siempre que ellos me invitan yo voy casi con los ojos cerrados porque siempre me han dado personajes muy interesantes, diferentes. Acababa de realizar con él, poco tiempo atrás de esta serie, un piloto de otra serie donde soy el malandrón, el mero líder de la cárcel, y que luego me dé este tipo de personajes completamente distinto, yo se lo agradezco muchísimo que siempre han confiado en mí, en mi trabajo. Además de que era un proyecto bien escrito, bien estudiado, dialogo por dialogo, Caro y Fer nos dijeron respeten nuestros textos porque están estudiadísimos, y sí, le dedicaron muchísimo a escribirlo con unos detalles que dices wao”.

XM