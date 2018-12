Netflix calienta motores desde el primer día de enero

La plataforma de entretenimiento Netflix dio a conocer los estrenos que tiene preparados para iniciar 2019, en los que se encuentran nuevas temporadas de series y estrenos de películas, documentales y especiales.

A partir del 1 de enero estará disponible la serie “Comediantes del mundo”, en esta ocasión México fue el país elegido con la participación de Franco Escamilla, Hugo “El Cojo Feliz” y Gaby Llanas; y la primera temporada de “Grown-ish” y ¡A ordenar con Marie Kondo!

“Godzilla El devorador de planetas”, sale el miércoles 9; “Cuando los héroes vuelan”, el jueves 10, y el viernes 11 “Titanes” y “Sex Education”; mientras que en la segunda parte del mes se estrenará “American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”, el 17; y el 18 la temporada cinco de “Grace and Frankie” y la 2 de “Star Trek: Discovery”.

Además, el día 25 se libera la esperada cuarta temporada de “Club de Cuervos”, la segunda parte de la temporada cuatro de “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Kingdom” y “Medici: El Magnífico”; y la segunda entrega de “Marvel-The Punisher”, aunque el día no se precisó.

Las películas del día 1 son: “Vida improvisada”, “La langosta”, “En primera plana”, “Orgullo, prejuicio y zombies”, “Fiesta asesina”, el documental “Tierra de cárteles”; y para los niños la temporada dos de los “Power Rangers Ninja Steel”, la tercera entrega de “Una serie de eventos desafortunados” y “Pinky Malinky”.

El viernes 4 se estrenan la cinta “Lionheart” y “El Potro, lo mejor del amor”; el 11 “Solo” y “La última carcajada” y el especial “ReMastered: Masacre en el estadio”; el 14 “El quinteto de la muerte”; un día después “Tres hombres y un bebé”, “Vengador: La isla de la muerte” y “La verdad oculta”.

Ese mismo día 15 se estrenan los especiales o documentales “Sebastian Maniscalco: Quédate con hambre”, “Abducted in Plain Sight”, “El Mosad: Temporada 1”; el 18 la docu-serie cómica “Yo te avisé con Killer Mike”; y los filmes “IO” y “Girl”.

El lunes 21 está lista “Duelo de titanes”; el 24 “Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”; el 27 “The Story of Us with Morgan Freeman: Temporada 1”, el 28 “El quinto poder” y el 29 “Gabriel “Fluffy” Iglesias: One Show Fits All”.

En la programación catalogada para “Niños y familia”, las películas de Disney, “Mulan”, el lunes 14; “Zootopia” y “High School Musical”, el 15; la temporada cinco de “Trolls: ¡No pierdas el ritmo!, “ParaNorman” y “Carmen Sandiego”, el día 18.

Así como “La película Pokémon: ¡Yo te elijo!”, cuya fecha no se precisó en el comunicado de Netflix, en el cual aclara que el resto de los días citados para el estreno de los títulos en su catálogo están sujetos a cambios.