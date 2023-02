Hoy 22 de febrero se estrenó “Tríada”, una serie de suspenso mexicana protagonizada por Maite Perroni, quien interpreta a unas trillizas, “Becca”, “Aleida” y “Tamara”, quienes fueron separadas al nacer y habrá que descubrir por qué fue el motivo. En el elenco participan también David Chocarro, Flavio Medina, Nuria Bages, Ofelia Medina, Ana Layevska, Daniella Valdez, y Aldo Gallardo.

EL INFORMADOR participó en el junket de prensa con el elenco, donde Maite habló del reto de interpretar a tres personajes distintos. “Fue un proceso de mucho tiempo, de análisis, de ir descubriendo las características de cada una de ellas, el poder ir al imaginario del espacio donde crecieron, donde se desarrollaron profesionalmente, sus circunstancias de vida y su familia. Además de ir entendiendo sus personalidad de acuerdo a lo que se iba planteando en la historia para poder conocerlas un poco más”.

Expresa que hacer todo este trabajo de mesa fue importante para descifrar a las trillizas paso a paso, “y después comenzar con esta parte de interpretar, de improvisar y de darme un día de trabajo con cada una, tenía tres guiones con distintos colores por personaje y al final trabajé con uno donde estaban todas y ya lo tenía procesado, pero sí fue mucho trabajo de tiempo en donde me fui involucrando por distintas etapas con mis directores, obviamente con Alba Gil y Leonardo D’Antoni, con Úrsula Pruneda quien fue mi coach y quien fue acompañándome en el día a día de la filmación”.

Destaca que en el set, en el momento de interactuar con sus compañeros, donde está vibrando y sintiendo lo que el personaje tiene que contar, también le dio muchas otras herramientas y vivencias, “todo llegó a un punto donde nada más era entregarse y sentir para poder contar la historia”. Además, resalta que para poder interpretar a “Becca”, “Aleida” y “Tamara”, también tenían que llevar algo de ella misma, “tenía que enamorarme de cada una y encontrar esa empatía que me pudiera hacer conectar con esa carencia, dolencia o situación que estaba viviendo el personaje para poder vulnerarme a ese nivel”.

Confiesa que el común denominador de las trillizas, a pesar de sus circunstancias, de su origen y de su experiencia de vida, “las tres tiene una característica con la cual sí me puedo identificar, pues son mujeres determinadas, que salen adelante, que para ella un ‘no’ como respuesta no es suficiente, que saben cómo encontrar ese camino y que si no, lo buscan y siguen adelante. Como seres humanos nuestro mecanismo de sobrevivencia es continuar, seguir, estar y salir adelante”.

“Tamara” le demandó a Maite a tomar clases de pole dance, mientras estaba el rodaje, practicaba con Erandi, su coach experta en esta rama, donde destaca que además que ella también saldrá en las escenas del table dance, “me esguincé un pie y luego el otro, y pues se logró lo que se logró, fue interesante y retador, al final se pudo contar la historia”.

Nuria Bages interpreta a una psicóloga, quien está al tanto de lo que le sucede a “Aleida”, quien resulta ser la trilliza que desencadena todo el misterio. “Debido a su trabajo ella va uniendo a estas tres mujeres, como que ella es el hilo conductor que va provocando que estas tres mujeres se vayan encontrando”. Por otro lado, está Flavio Medina, quien interpreta al esposo de “Aleida” y en él también recae el misterio, pues desde su contexto, se empiezan a soltar pistas.

“Yo creo que los personajes ocultan muchas cosas, por eso es que son reales y verdaderos, porque son seres que están tratando de cumplir sus objetivos y salvarse, o salvar su pellejo de la manera que puedan, en este caso ‘Eugenio’ es un hombre que tenía todo y empieza a tener mucha inestabilidad, es un hombre que vive lo que es tener a una esposa en un psiquiátrico, los conflictos que lleva eso y cómo poder relacionarse con ella de esa manera. Es un tipo que tiene que salvar el nombre de la familia, las empresas, los hospitales y la fundación que tiene. Todos los personajes de esta serie están en lugares incómodos y tienen un conflicto y una ruptura emocional”.

Finalmente, David Chocarro, quien interpreta a un policía investigador que se relaciona sentimentalmente con “Becca”, resalta que en una historia como esta los personajes tiene que tener crisis, “si no la tienen no son entretenidos, y si no son entretenidos no son empáticos, y en esta serie en particular está muy bien volcado eso, todos están unidos a alguno de los personajes de Maite, pero además tienen su propia crisis, y ahí es donde todo se vuelve mucho más rico”.

