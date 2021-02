Netflix: Tim Burton dirigirá serie sobre Merlina de "Los Locos Addams"

Netflix sigue sumando talento de primer nivel, y es que hoy anunció la integración de uno de los directores más queridos por todo el mundo, se trata de Tim Burton quien será el encargado de darle nueva vida a una de las series consentidas por generaciones, nos referimos a "Los Locos Addams".

En octubre se anunció que el director de cintas como "Dumbo", "El Extraño mundo de Jack", "El Gran Pez", entre otras muchas más, estaba en pláticas con MGM Televisión para trabajar un nuevo proyecto de la familia conformada por Homero, Morticia, Merlina, Pericles, El tío Lucas, la abuela, Largo, El tío Cosa y Dedos, sin embargo esto sólo se quedó en el aire.

En aquel entonces, el cineasta ya había declarado que estaba buscando a Johnny Depp para incluirlo en el proyecto y es que hay que recordar que el actor de "Piratas del Caribe" ha sido como un talismán para Burton, ya que ha trabajado con él en cintas: "Edward Scissorhands", "Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street", "Sombras tenebrosas", "Sleepy Hollow", "Ed Wood", "Alicia en el país de las maravillas", "Alicia a través del espejo", "El cadáver de la novia" y "Charlie y la fábrica de chocolate".

Finalmente, es Netflix el que amarró al director de "Batman" para realizar esta producción que se enfocará en Merlina y así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

"Wednesday, Miércoles, Merlina… no importa cómo le llames a este oscuro personaje, lo importante es que llega a Netflix en una serie dirigida por Tim Burton", escribieron en el afiche que subieron.

ESPECIAL

El amor en el país por el cineasta es grande y es correspondido, ya que en una entrevista que dio aproximadamente tres años confesó tener una gran colección de esqueletos y todo eso se debió a su admiración por México y por su cultura, en específico a la tradición del Día de Muertos.

"Crecí en el sur de California y me gusta mucho la belleza, el color, la alegría. En Estados Unidos la muerte es un tabú, no se habla de eso, pero todo tiene que ver con el humor. Tengo una colección de esqueletos porque los amo, cuando me preguntan sobre mis artistas favoritos, son los de aquí", expresó.

El gigante del streaming recalcó que "Los Locos Addams" no será la primera participación de Burton con ellos, ya que al parecer habrá más proyectos del director considerado de culto por su tendencia gótica.

En octubre del 2019, el clan Addams regresó a la pantalla grande, pero fue en una adaptación animada y el reboot contó con un reparto de voces de lujo. Chloë Grace Moretz fue Merlina, Finn Wolfhard dobló a Pericles, Oscar Isaac y Charlize Theron pusieron su voz a Homero y Morticia Addams, respectivamente, mientras que Nick Kroll fue el tío Lucas, Bette Midler dio voz a la Abuela Addams y Allison Janney hizo a Largo.

Originalmente fue una tira cómica publicada de Charles Addams y publicada en The New Yorker en 1938. Su popularidad creció con la serie emitida en 1964.

No obstante, la versión más conocida actualmente es la de las dos películas dirigidas por Barry Sonnefeld en 1991 y 1993 y que protagonizaron Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd y Christina Ricci.

jb