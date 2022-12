"Pinocho", la querida marioneta a la que Guillermo del Toro reinventó en su película más reciente, fascinó a los usuarios de las redes sociales al aparecer en algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX.

La cuenta oficial de Twitter de la película compartió estas imágenes, bajo la frase "Papa, we made it to Mexico City!" (¡Papá, llegamos a la Ciudad de México!), y fotografías de Pinocho y de Pepe Grillo posando frente al Ángel de la Independencia, y en los pasillos luminosos del Castillo de Chapultepec.

A pesar de que en México un conflicto impidió que "Pinocho" de Guillermo del Toro haya sido mostrada en cadenas de cine comerciales, la película ha recibido excelentes críticas, y ocupa los primeros lugares entre lo más visto en Netflix.

FS