El erotismo, la pasión y los pecados como dominación, asesinato, y juegos de poder. "Pecados inconfesables" es la nueva serie de drama y suspenso que llega este 30 de julio a Netflix, en el que veremos cómo la vida de "Helena" -Zuria Vega-, da un giro drástico al convertirse en la principal sospechosa de la desaparición de su esposo "Claudio" -interpretado por Erik Kayser-, un empresario despiadado, corrupto y manipulador. Su paradero desconocido abrirá la puerta a una oscuridad de enredos sexuales, enredos políticos, poder y muerte de las altas élites de México, donde todos están tan manchados que ya no se sabe quién es menos culpable.

"Pecados inconfesables" explora los pecados del poder, la culpa y el chantaje en las altas esferas de la sociedad mexicana. Uno de los grandes ejes emocionales de este drama es precisamente el personaje de Claudio, cuya desaparición desencadena el drama de la historia. Un hombre abusivo, que maltrata a su esposa y que manipula a los demás por medio de secretos sexuales, y que para el actor Erik Hayser fue un desafío apasionante, según compartió en entrevista con EL INFORMADOR.

"Un hombre que vive en dolor"

Si bien "Claudio" es un villano en toda regla, para Erik Hayser era importante no crear un personaje caricaturesco, sino un humano complejo que, con todas sus características sórdidas, tuviese un trasfondo importante para que el público entendiera sus acciones.

"Sobre todas las cosas, 'Claudio' es un hombre que vive en dolor. Es un hombre que ha sufrido mucho y no sabe dónde poner sus dolores y sus carencias, y se transforma justamente en este monstruo que le hace tanto daño a los demás", comparte el actor. "Fue complejo porque yo siempre quise construir a un personaje que no se quedara en la estampa del villano desalmado, sino que pudiéramos ver un ser humano oscuro pero con todas las complejidades que tenemos, con su luz y con sus aciertos, no tan solo sus defectos".

"Si bien desde el primer capítulo tenemos un boceto de cómo es "Claudio", continuó; "conforme va pasando la historia descubrimos más y podremos entender cuáles son los motores que lo llevaron a convertirse en ese monstruo. Y eso a mí me pareció muy interesante, poder construir a ese humano oscuro, pero también a un hombre que ama a sus hijos. Fue muy interesante".

"Pecados inconfesables" explora la oscuridad de enredos sexuales, enredos políticos, poder y muerte de las altas élites de México. ESPECIAL / Netflix

Una historia completa que hace "denuncia artística"

Más allá de su personaje, Erik aseguró que "Pecados inconfesables" es una historia muy entretenida donde ocurren muchas cosas y con personajes complejos interpretados por actores de lujo. Un drama que tenía "todos los elementos que a mí me emocionan para subirme al barco", aseguró el actor, que también compartió qué es lo que lo llama y le atrae de personajes para darles vida e interpretarlos. En sus palabras, aunque "Pecados inconfesables" no deja de ser entretenimiento, también es "denuncia artística", una crítica social a las cosas que ocurren en la sociedad, y que es necesario visibilizar".

"Lo primero que me atrae a mí de un proyecto en el que decido involucrarme es que hable también de lo que yo quiero decir como artista, y tal es el caso de 'Pecados inconfesables", dice el actor. "Esto en el sentido -esta necesidad social- de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente en México. Al interpretar un personaje como este también se establece una crítica a la gran élite económica y política de los países latinoamericanos, que en general parecen intocables. Me parece interesante poner el dedo en la llaga, yo lo llamo 'denuncia artística'. Y aunque nuestra función al poner una historia como esta en la pantalla sea entretener, a mí me llama como artista buscar historias que sean el reflejo de lo que estamos viviendo en el mundo".

"Pecados inconfesables" se estrenará el próximo miércoles 30 de julio en Netflix. Un drama de deseos, intrigas y muerte que nos llevará a un mundo de corrupción, traiciones, y sobre todo, un drama imperdible. "A todas mis amigas y amigos de EL INFORMADOR, los invito, con mucho cariño, a que no se pierdan 'Pecados inconfesables' a partir del 30 de julio, solo en Netflix", finalizó el actor.

"Pecados inconfesables" es también una historia compleja que hace una crítica social a las cosas que ocurren en la sociedad y es necesario visibilizar. ESPECIAL / NETFLIX

¿De qué trata "Pecados inconfesables" y quiénes son sus protagonistas?

En esta nueva apuesta mexicana de Netflix, Helena (Zuria Vega), atrapada en un matrimonio con Claudio (Erik Hayser), recurre a un joven escort, Iván (Andrés Baida), para grabar a su esposo en una situación comprometedora y así obtener el divorcio. Pero cuando Claudio desaparece misteriosamente, el plan se complica, y una red de traiciones, corrupción y secretos se activa.

Zuria Vega como Helena: Protagonista de la historia, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que toma una decisión arriesgada para liberarse.

Protagonista de la historia, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que toma una decisión arriesgada para liberarse. Erik Hayser como Claudio: Esposo de Helena, un poderoso empresario hotelero con un oscuro historial. Su desaparición es el detonante de la trama.

Esposo de Helena, un poderoso empresario hotelero con un oscuro historial. Su desaparición es el detonante de la trama. Andrés Baida como Iván : Un joven escort con quien Helena mantiene una relación clandestina. Se convierte en su aliado —y cómplice— para enfrentarse a Claudio.

: Un joven escort con quien Helena mantiene una relación clandestina. Se convierte en su aliado —y cómplice— para enfrentarse a Claudio. Ivonne Montero como Sofía : Sofía es una policía local de Valle de Bravo. Cuando Claudio desaparece, ella es la primera agente encargada de llevar a cabo la investigación. Sin embargo, cuando su suspicacia la lleva a pistas que no son convenientes para algunos intereses, es removida de su labor.

: Sofía es una policía local de Valle de Bravo. Cuando Claudio desaparece, ella es la primera agente encargada de llevar a cabo la investigación. Sin embargo, cuando su suspicacia la lleva a pistas que no son convenientes para algunos intereses, es removida de su labor. Adriana Louvier como Fedra: Antigua amante de Iván; ahora es su mejor amiga, protectora y mecenas. Cuando descubre que él se enamoró de Helena, le aconseja alejarse por el poder implacable que tiene Claudio.

"Pecados inconfesables" se estrena el 30 de julio en Netflix. ESPECIAL / Netflix

