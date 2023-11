Hoy jueves 16 de noviembre se estrena en Netflix la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown, para la cual regresa el elenco que interpreta a los personajes de la Familia Real creados por Peter Morgan en 2016.

En esta primera parte que consta de cuatro episodios, Elizabeth Debicki retomará su rol como la Princesa Diana junto a Dominic West como el Príncipe Carlos. Imelda Staunton continúa su reinado como Reina Isabel II junto a Jonathan Pryce (Príncipe Felipe) y Lesley Manville (Princesa Margarita). También regresan Salim Daw (Mohamed Al Fayed) y Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Mientras debutan Rufus Kampa como el Príncipe Guillermo y Fflyn Edwards como el Príncipe Harry.

The Crown: Temporada 6 Parte I. ESPECIAL/NETFLIX.

En esta primera parte de The Crown, la princesa Diana y Dodi Fayed disfrutan de su floreciente relación, hasta que un fatídico viaje en auto tiene consecuencias devastadoras.

Durante el primer verano después de su divorcio, el príncipe Carlos y la princesa Diana tienen unas vacaciones muy diferentes al lado de sus hijos.

Diana es cortejada por los Fayed en el sur de Francia, al mismo tiempo que dan a los jóvenes príncipes un vistazo a una vida de lujo, videojuegos y noches para ver películas. Carlos, por otro lado, sigue la tradición de vacacionar en Balmoral. Las comparaciones entre ambos no cesan en la prensa, instigadas por los paparazzi e incluso por algunos miembros del equipo de prensa de la Casa Real.

Conforme la vida en los yates y el constante escrutinio mediático pierden su atractivo, Diana desea regresar a ver a sus hijos. Pero todo termina con una desviación a París, con el trasfondo de una agresiva e intensa persecución de la prensa.

Después de hacerse público el fatal accidente automovilístico de Diana y Dodi, las grandes demostraciones de dolor de la gente toman a la reina por sorpresa. Mientras en palacio lidian con la noticia, Al Fayed también debe procesar la pérdida de su amado hijo, y tiene la esperanza de que la pena compartida lo acerque a la Familia Real; sin embargo, cada vez se encuentra a sí mismo más rechazado.

Desde su estreno en Netflix en 2016, The Crown ha recibido múltiples nominaciones y premios, incluyendo 15 nominaciones al BAFTA, 10 nominaciones al Golden Globe (con cuatro premios ganados), 69 nominaciones al Emmy durante cinco temporadas (con 21 premios obtenidos en cuatro de ellas) y más.

Es importante resaltar que el podcast oficial de la serie (The Crown: The Official Podcast) también regresa este 16 de noviembre. Sigue a The Crown en Facebook, Instagram y Twitter.

La segunda parte de The Crow se estrenará en Netflix el próximo 14 de diciembre con los seis episodios restantes.

XM